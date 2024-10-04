Тысячу новых Aston Martin отзывают из-за риска возгорания

Проблемными могут оказаться порядка четырех тысяч машин по всему миру

Aston Martin отзывает больше тысячи автомобилей. Они могут загореться. В ремонт приглашают владельцев 1,1 тысячи Vantage, DB12 и DBX 2024 и 2025 модельного года. Выяснилось, что у машин есть опасный дефект: шланг масляного радиатора может лопнуть, что приведет к возгоранию. Пока сервисная акция затрагивает только автомобили, проданные в США. Но, по данным сайта Carscoops, проблема может оказаться актуальной еще для нескольких тысяч машин в других странах.