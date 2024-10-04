Тысячу новых Aston Martin отзывают из-за риска возгорания

Тысячу новых Aston Martin отзывают из-за риска возгоранияПроблемными могут оказаться порядка четырех тысяч машин по всему миру
Под отзыв в США попали 40 спорткаров Aston Martin Vantage, 719 супертуреров DB12 и 336 кроссоверов DBX 707. У масляной магистрали на проблемных машинах стенки неравномерной толщины. В результате эксплуатации с высокими температурами и пульсацией жидкости шлаг может разорваться в тонком месте. Утечка моторного масла приведет к остановке или клину двигателя, а в худшем случае, если оно попадет на горячие элементы, — к возгоранию.
Aston Martin знает о дефекте с апреля. Тогда компания получила сообщение о лопнувшем шланге на DBX 707 и начала расследование. Летом порвавшуюся деталь обнаружили уже на трех DB12. Тогда же, как пишет Carscoops, производитель выявил дефект на производстве и скорректировал процесс. О связанных с проблемой травмах, авариях и возгораниях пока не сообщалось.
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