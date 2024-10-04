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Опубликовано 04 октября 2024, 10:22
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Тысячу новых Aston Martin отзывают из-за риска возгорания

Проблемными могут оказаться порядка четырех тысяч машин по всему миру
Aston Martin отзывает больше тысячи автомобилей. Они могут загореться. В ремонт приглашают владельцев 1,1 тысячи Vantage, DB12 и DBX 2024 и 2025 модельного года. Выяснилось, что у машин есть опасный дефект: шланг масляного радиатора может лопнуть, что приведет к возгоранию. Пока сервисная акция затрагивает только автомобили, проданные в США. Но, по данным сайта Carscoops, проблема может оказаться актуальной еще для нескольких тысяч машин в других странах.
Aston Martin Vantage
Aston Martin Vantage
© Aston Martin
Мария Руцкая

Под отзыв в США попали 40 спорткаров Aston Martin Vantage, 719 супертуреров DB12 и 336 кроссоверов DBX 707. У масляной магистрали на проблемных машинах стенки неравномерной толщины. В результате эксплуатации с высокими температурами и пульсацией жидкости шлаг может разорваться в тонком месте. Утечка моторного масла приведет к остановке или клину двигателя, а в худшем случае, если оно попадет на горячие элементы, — к возгоранию.

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Aston Martin знает о дефекте с апреля. Тогда компания получила сообщение о лопнувшем шланге на DBX 707 и начала расследование. Летом порвавшуюся деталь обнаружили уже на трех DB12. Тогда же, как пишет Carscoops, производитель выявил дефект на производстве и скорректировал процесс. О связанных с проблемой травмах, авариях и возгораниях пока не сообщалось.

На днях Mercedes-Benz признал дефект двигателей V8 на большой партии S-Class. Посетить сервис придется хозяевам 26 260 седанов Mercedes-Benz S 580, а также 930 владельцам роскошных Mercedes-Maybach S 580. «Восьмерка» может заглохнуть и не запускаться.

Источник:Carscoops
Автор:Мария Руцкая
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#Aston Martin
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#Vantage
#DB12
#DBX