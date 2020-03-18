Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
15:40

Суперкар Aston Martin Valkyrie выехал на дороги

Компания приступила к серии дорожных испытаний новинки

© Aston Martin
Лиза Будрина
Aston Martin Valkyrie уже протестировали на гоночном треке и теперь суперкар выпустили на дороги общего пользования. Испытания проходят неподалеку от трассы Сильверстоун в Нортгемптоншире, Великобритания.

Valkyrie был разработан Aston Martin совместно с Red Bull Advanced Technologies и AF Racing. В движение суперкар приводит гибридная установка на базе 6,5-литрового V12 мощностью 1146 лошадиных сил от фирмы Cosworth. Динамику автомобиля в компании пока не раскрывают.

Ранее сообщалось, что модель будет выпущена ограниченным тиражом 150 экземпляров стоимостью 4,5 миллионов долларов каждый (более 356 миллионов рублей по нынешнему курсу). Причем изначально планировалось собрать еще меньшую партию 24 или 59 машин, однако позже выяснилось, что спрос в пять, а то и в шесть раз превышает предложением. В Aston Martin заявили, что теоретически могли бы собрать и 1000 предзаказов, однако увеличивать объемы выпуска все же не стали.

>
Reload
1 / 5

Клиенты получат доступ к расширенной программе персонализации и могут заказать трековый набор AMR Track Performance Pack. В состав последнего входит еще более агрессивная аэродинамика, титановые тормоза, трековая подвеска и колеса из магниевого сплава. С каждым владельцем заключат контракт на год, согласно которому он не сможет в первый год владения перепродать машину без согласования с компанией.

Источник: Aston Martin