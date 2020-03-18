Суперкар Aston Martin Valkyrie выехал на дороги

Valkyrie был разработан Aston Martin совместно с Red Bull Advanced Technologies и AF Racing. В движение суперкар приводит гибридная установка на базе 6,5-литрового V12 мощностью 1146 лошадиных сил от фирмы Cosworth. Динамику автомобиля в компании пока не раскрывают.

Ранее сообщалось, что модель будет выпущена ограниченным тиражом 150 экземпляров стоимостью 4,5 миллионов долларов каждый (более 356 миллионов рублей по нынешнему курсу). Причем изначально планировалось собрать еще меньшую партию – 24 или 59 машин, однако позже выяснилось, что спрос в пять, а то и в шесть раз превышает предложением. В Aston Martin заявили, что теоретически могли бы собрать и 1000 предзаказов, однако увеличивать объемы выпуска все же не стали.