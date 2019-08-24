Новый Aston Martin Vantage получил обвес в классическом стиле

Дебют второго поколения Aston Martin Vantage разделил поклонников марки на два лагеря — одним категорически не понравилась внешность нового спорткара, особенно передний бампер с развитым воздухозаборником, другие приняли дизайн в стиле купе DB10 с восторгом. Примирить противников эпатажного дизайна решилось ателье Revenant Automotive — для Vantage создали обвес в традиционном стиле.
Основное отличие модернизированного купе — передний бампер с уменьшенной радиаторной решёткой классической формы. Сзади дизайнерский спорткар можно узнать по серебристым наконечникам выхлопной системы, рифлёной поверхности внутри глушителей, иному расположению номерного знака и новому диффузору.
По прижимной силе Vantage с новым обвесом не уступает заводскому купе: эффективность обвеса Revenant Automotive проверена с помощью технологий вычислительной гидродинамики. Цена доработок пока не обнародована.
Под капотом Aston Martin Vantage 4,0-литровый лицензионный двигатель Mercedes-AMG мощностью в 510 лошадиных сил (685 Нм крутящего момента). В России цены на новый Vantage начинаются с 12 миллионов рублей.