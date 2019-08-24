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21:59

Новый Aston Martin Vantage получил обвес в классическом стиле

Консервативный тюнинг-пакет делает новый Vantage похожим на предшественника

© Revenant Automotive
Дизайнеры Revenant Automotive исправили неоднозначную внешность нового Aston Martin Vantage: спорткар получил консервативный аэродинамический обвес в духе традиционных моделей фирмы. Переделке подверглись бампера, диффузор и элементы выхлопной системы.

Дебют второго поколения Aston Martin Vantage разделил поклонников марки на два лагеря — одним категорически не понравилась внешность нового спорткара, особенно передний бампер с развитым воздухозаборником, другие приняли дизайн в стиле купе DB10 с восторгом. Примирить противников эпатажного дизайна решилось ателье Revenant Automotive — для Vantage создали обвес в традиционном стиле.

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Основное отличие модернизированного купе — передний бампер с уменьшенной радиаторной решёткой классической формы. Сзади дизайнерский спорткар можно узнать по серебристым наконечникам выхлопной системы, рифлёной поверхности внутри глушителей, иному расположению номерного знака и новому диффузору.

По прижимной силе Vantage с новым обвесом не уступает заводскому купе: эффективность обвеса Revenant Automotive проверена с помощью технологий вычислительной гидродинамики. Цена доработок пока не обнародована.

Под капотом Aston Martin Vantage 4,0-литровый лицензионный двигатель Mercedes-AMG мощностью в 510 лошадиных сил (685 Нм крутящего момента). В России цены на новый Vantage начинаются с 12 миллионов рублей.

Источник: carscoops.com