Новый Aston Martin Vantage получил обвес в классическом стиле

По прижимной силе Vantage с новым обвесом не уступает заводскому купе: эффективность обвеса Revenant Automotive проверена с помощью технологий вычислительной гидродинамики. Цена доработок пока не обнародована.

Под капотом Aston Martin Vantage 4,0-литровый лицензионный двигатель Mercedes-AMG мощностью в 510 лошадиных сил (685 Нм крутящего момента). В России цены на новый Vantage начинаются с 12 миллионов рублей.