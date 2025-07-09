Aston Martin Vantage обзавелся 680-сильной версией S

Четырехлитровый V8 с двойным турбонаддувом на Aston Martin Vantage S выдает 680 лошадиных сил — на 15 сил больше, чем отдача «восьмерки» на стандартном Vantage. Крутящий момент при этом сохранен на уровне 800 Нм, и мощность по-прежнему передается на задние колеса через восьмидиапазонный автомат ZF.

С места до 100 километров в час «заряженный» Vantage разгоняется на 0,1 секунды быстрее — за 3,4 секунды. Разгон до 200 километров занимает у него 10,1 секунды, а максимальная скорость равна 325 километрам в час.