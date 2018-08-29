Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
29 августа 12:25

До России добрался обновленный Mitsubishi ASX

Кроссовер получил расширенный список стандартного оборудования

Поделиться

Компания Mitsubishi представила в России обновленный кроссовер ASX, получивший пересмотренный список дополнительного оснащения. В начальных комплектация модели появилась аудиосистема и мультифункциональный руль, в старших — камера заднего вида, USB-порт и сенсорный дисплей. Цена на обновленный Mitsubishi ASX начинается от 1 159 000 рублей — на 30 тысяч рублей дороже дорестайлинговых машин.

Помимо перечисленных опций, кроссовер Mitsubishi ASX получил колесные диски нового дизайна, а в комплектации Intense с двухлитровым двигателем — климат-контроль. Машины в комплектации Instyle также будут оснащаться мультимедийной системой Mitsubishi Connect с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Цены на Mitsubishi ASX

КомплектацияЦена (рублей)
1.6 Inform MT 2WD1 159 000
1.6 Invite MT 2WD1 1208 000
1.6 Intense MT 2WD1 258 000
2.0 Intense CVT 4WD1 453 000
2.0 Instyle CVT 4WD1 575 000

Гамма двигателей модели останется без изменений: это бензиновые агрегаты семейства Mivec объемом 1,6 и 2,0 литра. Отдача моторов составляет 117 (154 Нм) и 150 сил (197 Нм) соответственно. Коробка — пятиступенчатая «механика» или вариатор.

Mitsubishi возобновила продажи ASX в России летом прошлого года. К нам поставляются машины, собранные в японском городе Окадзаки. Обновленный вариант кроссовера получил дизайн передней части кузова в стилистике Outlander, у модели появилась новая мультимедийная система и мягкая обивка боковой части центрального тоннеля в районе коленей водителя.

Загрузка...
Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...