До России добрался обновленный Mitsubishi ASX

Помимо перечисленных опций, кроссовер Mitsubishi ASX получил колесные диски нового дизайна, а в комплектации Intense с двухлитровым двигателем — климат-контроль. Машины в комплектации Instyle также будут оснащаться мультимедийной системой Mitsubishi Connect с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Цены на Mitsubishi ASX
|Комплектация
|Цена (рублей)
|1.6 Inform MT 2WD
|1 159 000
|1.6 Invite MT 2WD
|1 1208 000
|1.6 Intense MT 2WD
|1 258 000
|2.0 Intense CVT 4WD
|1 453 000
|2.0 Instyle CVT 4WD
|1 575 000
Гамма двигателей модели останется без изменений: это бензиновые агрегаты семейства Mivec объемом 1,6 и 2,0 литра. Отдача моторов составляет 117 (154 Нм) и 150 сил (197 Нм) соответственно. Коробка — пятиступенчатая «механика» или вариатор.
Mitsubishi возобновила продажи ASX в России летом прошлого года. К нам поставляются машины, собранные в японском городе Окадзаки. Обновленный вариант кроссовера получил дизайн передней части кузова в стилистике Outlander, у модели появилась новая мультимедийная система и мягкая обивка боковой части центрального тоннеля в районе коленей водителя.