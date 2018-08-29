До России добрался обновленный Mitsubishi ASX

Компания Mitsubishi представила в России обновленный кроссовер ASX, получивший пересмотренный список дополнительного оснащения. В начальных комплектация модели появилась аудиосистема и мультифункциональный руль, в старших — камера заднего вида, USB-порт и сенсорный дисплей. Цена на обновленный Mitsubishi ASX начинается от 1 159 000 рублей — на 30 тысяч рублей дороже дорестайлинговых машин.