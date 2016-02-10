Seat представил кроссовер с литровым мотором

Seat представил кроссовер с литровым моторомКомпания рассекретила модель Ateca
Компания Seat представила новую модель — кроссовер Ateca. Модель построена в стилистике прототипа 20V20, дебютировавшего в прошлом году на моторшоу в Женеве, а название вседорожника выбрано в честь одноименного населенного пункта и муниципалитета в испанской провинции Сарагоса.
Новинка построена на «фольксвагеновской» платформе MQB, которая также используется для VW Tiguan второго поколения. Базовым вариантом Seat Ateca станет автомобиль с литровым трехцилиндровым турбоагрегатом мощностью 116 лошадиных сил, шестиступенчатой механической коробкой передач и передним приводом. Также кроссовер будет доступен с полноприводной трансмиссией 4Drive.
Помимо этого, в гамму двигателей войдет 1,4-литровая бензиновая «четверка» мощностью 150 сил, оснащенная системой отключения половины цилиндров при небольшой нагрузке, а также дизели объемом 1,6 литра, развивающие 116, 150 и 190 сил. В качестве альтернативы «механике» будет доступна семидиапазонная роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями.
В оснащение кроссовера войдут полностью светодиодные фары, мультимедийный комплекс с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также беспроводная зарядка для смартфонов.
Публичный дебют Seat Ateca состоится в марте этого года на автосалоне в Женеве.