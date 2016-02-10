Seat представил кроссовер с литровым мотором

Компания Seat представила новую модель — кроссовер Ateca. Модель построена в стилистике прототипа 20V20, дебютировавшего в прошлом году на моторшоу в Женеве, а название вседорожника выбрано в честь одноименного населенного пункта и муниципалитета в испанской провинции Сарагоса.

Новинка построена на «фольксвагеновской» платформе MQB, которая также используется для VW Tiguan второго поколения. Базовым вариантом Seat Ateca станет автомобиль с литровым трехцилиндровым турбоагрегатом мощностью 116 лошадиных сил, шестиступенчатой механической коробкой передач и передним приводом. Также кроссовер будет доступен с полноприводной трансмиссией 4Drive.