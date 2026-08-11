Ателье Overfinch показало самый дорогой Range Rover в истории модели

Салон отделан премиальной кожей Bridge of Weir, французским орехом и нержавеющей сталью с ручной гравировкой. Но главная изюминка скрыта в багажном отсеке: в первом экземпляре размещены два кофра. Верхний предназначен для шампанского на восемь персон, нижний — для двух охотничьих ружей Holland & Holland, восьми виски-гранников и фляжек в виде патронов. На спинках сидений вышиты птицы, что добавляет интерьеру индивидуальности.