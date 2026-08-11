Ателье Overfinch показало самый дорогой Range Rover в истории модели
Как сообщает Overfinch, за основу взят Range Rover SV с удлинённой колёсной базой, оснащённый 4,4-литровым битурбированным V8 мощностью 615 л.с. Динамика впечатляет: разгон до 100 км/ч занимает 4,7 секунды, максимальная скорость — 261 км/ч.
Каждый из 25 автомобилей получит уникальную отделку, разработанную с оружейной точностью. Среди особенностей экстерьера — ручная роспись кузова, 23-дюймовые кованые диски с самовыравнивающимися центральными колпаками, а также решётка радиатора и вентиляционные отверстия с алмазной гравировкой, выполненной в стиле оружейных стволов.
Интересно, что несмотря на астрономическую цену, спрос на лимитированную версию оказался высоким: по данным Overfinch, 12 из 25 машин уже проданы. Оставшиеся экземпляры, скорее всего, также быстро найдут своих владельцев среди коллекционеров и ценителей эксклюзивных автомобилей.
я выбрал вместо рекламы.
Салон отделан премиальной кожей Bridge of Weir, французским орехом и нержавеющей сталью с ручной гравировкой. Но главная изюминка скрыта в багажном отсеке: в первом экземпляре размещены два кофра. Верхний предназначен для шампанского на восемь персон, нижний — для двух охотничьих ружей Holland & Holland, восьми виски-гранников и фляжек в виде патронов. На спинках сидений вышиты птицы, что добавляет интерьеру индивидуальности.