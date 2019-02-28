Новая модель Bugatti: «плавник» и фонари во всю ширину кузова

Ранее компания опубликовала в социальных сетях пост, в котором задалась вопросом: возможно ли трансформировать язык дизайна купе под требования XXI века? Сейчас же стало известно, что автомобиль получит задние фонари во всю ширину кузова, как, например, у Chiron, и характерный для модели центральный «плавник».
Пока не ясно, как дизайнеры адаптируют стилистику 57 SC Atlantic к среднемоторной компоновке «Широна». Ведь, по слухам, именно он ляжет в основу уникального автомобиля. Как вариант, Bugatti может позаимствовать платформу у концерна Volkswagen или выпустить гиперкар с оригинальным, но все же не так сильно отличающимся от донора кузовом.
Всего было выпущено четыре экземпляра Bugatti Type 57SC Atlantiс, но сохранилось только три. В 2010 году один из «Атлантиков» продали на аукционе за 30 миллионов долларов.