Новая модель Bugatti: «плавник» и фонари во всю ширину кузова

Пока не ясно, как дизайнеры адаптируют стилистику 57 SC Atlantic к среднемоторной компоновке «Широна». Ведь, по слухам, именно он ляжет в основу уникального автомобиля. Как вариант, Bugatti может позаимствовать платформу у концерна Volkswagen или выпустить гиперкар с оригинальным, но все же не так сильно отличающимся от донора кузовом.