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15:24

Новая модель Bugatti: «плавник» и фонари во всю ширину кузова

Компания представит новинку на автосалоне в Женеве

Компания Bugatti показала на видео современную интерпретацию редкого довоенного купе 57 SC Atlantic. По слухам, автомобиль построен в единственном экземпляре для бывшего главы Volkswagen Фердинанда Пиха, и его стоимость — 16 миллионов евро.

Ранее компания опубликовала в социальных сетях пост, в котором задалась вопросом: возможно ли трансформировать язык дизайна купе под требования XXI века? Сейчас же стало известно, что автомобиль получит задние фонари во всю ширину кузова, как, например, у Chiron, и характерный для модели центральный «плавник».

Пока не ясно, как дизайнеры адаптируют стилистику 57 SC Atlantic к среднемоторной компоновке «Широна». Ведь, по слухам, именно он ляжет в основу уникального автомобиля. Как вариант, Bugatti может позаимствовать платформу у концерна Volkswagen или выпустить гиперкар с оригинальным, но все же не так сильно отличающимся от донора кузовом.

Всего было выпущено четыре экземпляра Bugatti Type 57SC Atlantiс, но сохранилось только три. В 2010 году один из «Атлантиков» продали на аукционе за 30 миллионов долларов.

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