Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
14:15

Bugatti показала очередное изображение нового гиперкара

Новинка в стиле купе 57 SC Atlantic дебютирует в Женеве

Компания Bugatti опубликовала новый тизер «реинкарнированного» купе 57 SC Atlantic. Гиперкар, созданный в единственном экземпляре для Фердинанда Пиха, покажут на автосалоне в Женеве. В основу новинки ляжет Chiron.

Автомобиль станет современной интерпретацией легендарной довоенной модели, хотя внешне с оригиналом его будет роднить лишь характерный центральный «плавник». Особенностями двухдверки станут фонари с трехмерным рисунком во всю ширину кормы и, вероятно, более низкий и широкий кузов.

Ранее Bugatti опубликовала в социальных сетях пост, в котором задалась вопросом: возможно ли трансформировать язык дизайна купе под требования XXI века. Кроме того, компания выпустила серию материалов, посвященных истории 57 SC Atlantic.

Считается, что всего было выпущено четыре экземпляра Bugatti Type 57SC Atlantiс, но сохранилось только три. Один автомобиль пропал во время Второй мировой войны. В 2010 году один из «Атлантиков» продали на аукционе за 30 миллионов долларов.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...