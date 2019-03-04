Bugatti показала очередное изображение нового гиперкара

Автомобиль станет современной интерпретацией легендарной довоенной модели, хотя внешне с оригиналом его будет роднить лишь характерный центральный «плавник». Особенностями двухдверки станут фонари с трехмерным рисунком во всю ширину кормы и, вероятно, более низкий и широкий кузов.
Ранее Bugatti опубликовала в социальных сетях пост, в котором задалась вопросом: возможно ли трансформировать язык дизайна купе под требования XXI века. Кроме того, компания выпустила серию материалов, посвященных истории 57 SC Atlantic.
Считается, что всего было выпущено четыре экземпляра Bugatti Type 57SC Atlantiс, но сохранилось только три. Один автомобиль пропал во время Второй мировой войны. В 2010 году один из «Атлантиков» продали на аукционе за 30 миллионов долларов.