В России появился китайский кроссовер из Белоруссии за миллион рублей

Компания Geely вывела на российский рынок кроссовер Atlas. Модель будет предлагаться в России с двумя бензиновыми двигателями, с передним и полным приводом, а также в трех комплектациях по цене от 1 029 990 рублей.

Габаритная длина Geely Atlas составляет 4519 миллиметров, а колесная база равна 2670 миллиметрам. Объем багажного отсека составляет 397 литров.

На российском рынке «Атлас» будет предлагаться с двумя бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,0 и 2,4 литра. Отдача первого составляет 139 лошадиных сил, а второго – 149. Менее мощный агрегат сочетается с механической коробкой передач, а более мощный – с автоматической.

Мотор 2.0 ставится только на переднеприводные модификации кроссовера, а 2.4 – как на передне-, так и на полноприводные.

Цены на Geely Atlas

Комплектация Мотор/коробка Привод Цена Standart 2.0/МКП Передний 1 029 990 Comfort 2.0/МКП Передний 1 129 990 Comfort 2.4/АКП Передний 1 239 990 Comfort 2.4/АКП Полный 1 289 990 Luxury 2.4/АКП Передний 1 339 990 Luxury 2.4/АКП Полный 1 389 990

В базовое оснащение Geely Atlas входят аудиосистема с четырьмя динамиками, бортовой компьютер, датчик света, климат-контроль, подогрев передних сидений, регулировка рулевой колонки по вылету и углу наклона, а также тканевая обивка салона.

Atlas, который в РФ побрется за покупателей, например, с Chery Tiggo 5 (от 969 900 рублей) и Lifan Myway (от 839 900 рублей), является первой полноприводной моделью китайского автопроизводителя. Как сообщалось ранее, производство вседорожника для российского рынка налажено на предприятии «БелДжи» в белорусском Борисове.

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