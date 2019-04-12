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18:13

Большой кроссовер Volkswagen подготовили к экстремальным выездам на природу

В калифорнийском центре дизайна марки придумали Atlas Basecamp для маунтинбайкеров

Американский офис Volkswagen представил концепт Atlas Basecamp для маунтинбайкеров. Семиместный кроссовер оборудовали лифт-комплектом подвески, внедорожными покрышками, экспедиционным багажником с креплениями для велосипедов и дополнительным блоком светодиодного освещения.
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Внешность Volkswagen Atlas Basecamp разработана сотрудником калифорнийского центра дизайна марки Алексом Эрлом. Концепт построен на базе модификации SEL Premium и окрашен в сочетание серого Platinum Gray и черного Black Uni с матовыми и оранжевыми акцентами. Под капотом «Атласа» трудится стандартная смещенно-рядная «шестерка» объемом 3,6 литра. Мощность — 279 лошадиных сил. Она совмещена с восьмидиапазонной коробкой передач и системой полного привода 4Motion.

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Дополнительно концептуальный кроссовер оборудован лифт-комплектом подвески H&R, обвесом Air Design, 17-дюймовыми колесами fifteen52 Traverse MX Concept, багажником Front Runner Slimline II, внедорожным светодиодным освещением и защитными аксессуарами для интерьера из каталога Volkswagen Accessories. Также к нему прилагается экспедиционный трейлер HIVE EX. Внутри него находится кровать, солнцезащитный тент, небольшая кухня с раковиной и холодильником, резервуар для воды, баллон с пропаном, переносной туалет, душ и съемные выравнивающие домкраты.

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В базовое оснащение топовой версии Volkswagen Atlas SEL Premium входит виртуальная панель приборов, система камер кругового обзора, ассистент парковки, полностью светодиодная оптика, трехзонный климат-контроль, отделка салона кожей, подогрев передних и задних сидений.

Цена такой машины в США начинается от 48 395 долларов (3,1 миллиона рублей).

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