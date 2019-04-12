Большой кроссовер Volkswagen подготовили к экстремальным выездам на природу

Дополнительно концептуальный кроссовер оборудован лифт-комплектом подвески H&R, обвесом Air Design, 17-дюймовыми колесами fifteen52 Traverse MX Concept, багажником Front Runner Slimline II, внедорожным светодиодным освещением и защитными аксессуарами для интерьера из каталога Volkswagen Accessories. Также к нему прилагается экспедиционный трейлер HIVE EX. Внутри него находится кровать, солнцезащитный тент, небольшая кухня с раковиной и холодильником, резервуар для воды, баллон с пропаном, переносной туалет, душ и съемные выравнивающие домкраты.