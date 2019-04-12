Большой кроссовер Volkswagen подготовили к экстремальным выездам на природу

Внешность Volkswagen Atlas Basecamp разработана сотрудником калифорнийского центра дизайна марки Алексом Эрлом. Концепт построен на базе модификации SEL Premium и окрашен в сочетание серого Platinum Gray и черного Black Uni с матовыми и оранжевыми акцентами. Под капотом «Атласа» трудится стандартная смещенно-рядная «шестерка» объемом 3,6 литра. Мощность — 279 лошадиных сил. Она совмещена с восьмидиапазонной коробкой передач и системой полного привода 4Motion.
Дополнительно концептуальный кроссовер оборудован лифт-комплектом подвески H&R, обвесом Air Design, 17-дюймовыми колесами fifteen52 Traverse MX Concept, багажником Front Runner Slimline II, внедорожным светодиодным освещением и защитными аксессуарами для интерьера из каталога Volkswagen Accessories. Также к нему прилагается экспедиционный трейлер HIVE EX. Внутри него находится кровать, солнцезащитный тент, небольшая кухня с раковиной и холодильником, резервуар для воды, баллон с пропаном, переносной туалет, душ и съемные выравнивающие домкраты.
В базовое оснащение топовой версии Volkswagen Atlas SEL Premium входит виртуальная панель приборов, система камер кругового обзора, ассистент парковки, полностью светодиодная оптика, трехзонный климат-контроль, отделка салона кожей, подогрев передних и задних сидений.
Цена такой машины в США начинается от 48 395 долларов (3,1 миллиона рублей).