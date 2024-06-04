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Новости
Опубликовано 04 июня 2024, 15:15
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Российский Atom показал машину для служб доставки

По умолчанию у неё в салоне только одно сиденье
Российский Atom выпустит автомобиль для курьеров. Компания «Кама», реализующая проект электрокара Atom, готовит еще одну его версию — одноместный фургон для служб доставки. Он будет относиться к категории N1 (легкие коммерческие автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонны) и сможет перевозить до 360 килограммов груза, проезжать на одной зарядке до 500 километров и работать со сторонними бизнес-приложениями.
Российский Atom показал машину для служб доставки
© Atom
Мария Руцкая

Курьерский автомобиль будет построен на общей с другими версиями Атома платформе, уточняет пресс-служба компании в Telegram.

Объем грузового отсека составит до 1,6 тысячи литров, допустимая масса груза — 360 килограммов, погрузочная высота — 69 сантиметров, а погрузочная длина — до 220 сантиметров. Длина самой машины, вероятно, будет такой же, как у обычного хэтчбека: 3,9 метра, что сравнимо с длиной Lada Granta.

По умолчанию исполнение будет одноместным: переднее пассажирское сиденье уберут ради увеличения пространства для грузов. Второе кресло, однако, можно будет купить и установить за доплату. Предусмотрены перегородка салона и система крепления грузов — напольные такелажные рейки, крепежные крючки и ремни.

© Atom

Также в оснащение войдут экран на руле, водительские помощники ADAS уровня 2+ и проекционный дисплей.

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Электрокар Atom оснастят одним мотором мощностью 204 силы (294 Нм) на задней оси и батареей на 77 киловатт-часов, которая позволит проехать до 500 километров без подзарядки. Серийное производство обещают запустить в третьем квартале 2025 года на заводе «Москвич». Стоить отечественный электрокар будет от 2,5 миллиона рублей.

Источник:Atom / Telegram
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Атом
#Россия
#Новинки
#Электрокары