Российский Atom показал машину для служб доставки

По умолчанию у неё в салоне только одно сиденье

Российский Atom выпустит автомобиль для курьеров. Компания «Кама», реализующая проект электрокара Atom, готовит еще одну его версию — одноместный фургон для служб доставки. Он будет относиться к категории N1 (легкие коммерческие автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонны) и сможет перевозить до 360 килограммов груза, проезжать на одной зарядке до 500 километров и работать со сторонними бизнес-приложениями.