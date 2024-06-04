Российский Atom показал машину для служб доставки

Российский Atom показал машину для служб доставкиПо умолчанию у неё в салоне только одно сиденье
Курьерский автомобиль будет построен на общей с другими версиями Атома платформе, уточняет пресс-служба компании в Telegram.
Объем грузового отсека составит до 1,6 тысячи литров, допустимая масса груза — 360 килограммов, погрузочная высота — 69 сантиметров, а погрузочная длина — до 220 сантиметров. Длина самой машины, вероятно, будет такой же, как у обычного хэтчбека: 3,9 метра, что сравнимо с длиной Lada Granta.
По умолчанию исполнение будет одноместным: переднее пассажирское сиденье уберут ради увеличения пространства для грузов. Второе кресло, однако, можно будет купить и установить за доплату. Предусмотрены перегородка салона и система крепления грузов — напольные такелажные рейки, крепежные крючки и ремни.
Также в оснащение войдут экран на руле, водительские помощники ADAS уровня 2+ и проекционный дисплей.
Электрокар Atom оснастят одним мотором мощностью 204 силы (294 Нм) на задней оси и батареей на 77 киловатт-часов, которая позволит проехать до 500 километров без подзарядки. Серийное производство обещают запустить в третьем квартале 2025 года на заводе «Москвич». Стоить отечественный электрокар будет от 2,5 миллиона рублей.