Как «Москвич» готовится к производству электрокаров «Атом»: подробности

На следующем этапе «Москвич» приступит к запуску серии PT (Plant Trail): она нужна для детальной валидации и отработки всей цепочки производственного процесса в промышленном режиме для подтверждения проектных показателей оборудования (время цикла, повторяемость и воспроизводимость процессов). Этот шаг станет финальным перед стартом серийного производства «Атомов», который будет дан позже в этом году.