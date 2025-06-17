Как «Москвич» готовится к производству электрокаров «Атом»: подробности

Как «Москвич» готовится к производству электрокаров «Атом»: подробностиУже готовы зоны сварки, окраски, калибровки и контроля качества
«Атом» поделился фотографиями процесса очистки и подготовки поверхности кузова перед нанесением катафорезного грунта. Засняли и проверку модернизированной транспортной системы для перемещения кузовов по цеху. На третьем снимке запечатлен прототип базовой платформы и расположенных на ней модулей для досборки и стыковки подвески и электромотора.
На следующем этапе «Москвич» приступит к запуску серии PT (Plant Trail): она нужна для детальной валидации и отработки всей цепочки производственного процесса в промышленном режиме для подтверждения проектных показателей оборудования (время цикла, повторяемость и воспроизводимость процессов). Этот шаг станет финальным перед стартом серийного производства «Атомов», который будет дан позже в этом году.
«Атом» — это электрокар длиной четыре метра. Он будет комплектоваться задним электродвигателем мощностью 204 лошадиные силы и литий-ионной батареей емкостью 77 киловатт-часов. Запас хода составит до 500 километров по циклу WLTC. Год назад гендиректор «Атома» обозначил ценовой диапазон от 2,5 до 3,5 миллиона рублей.