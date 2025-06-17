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Опубликовано 17 июня 2025, 12:47
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Как «Москвич» готовится к производству электрокаров «Атом»: подробности

Уже готовы зоны сварки, окраски, калибровки и контроля качества
На «Москвиче» готовы производственные линии для электрокаров «Атом». В пресс-службе стартапа рассказали об оснащении завода, где уже скоро запустят серийную сборку новинки российского автопрома. К старту производства готовы зоны сварки кузовов, окраски, калибровки, тестирования и проверки качества — все они задействованы в выпуске тестовых образцов «Атомов», так называемых экземпляров серии VC (Vehicle Check).
Как «Москвич» готовится к производству электрокаров «Атом»: подробности
© Атом
Лиза Будрина
Лиза Будрина

«Атом» поделился фотографиями процесса очистки и подготовки поверхности кузова перед нанесением катафорезного грунта. Засняли и проверку модернизированной транспортной системы для перемещения кузовов по цеху. На третьем снимке запечатлен прототип базовой платформы и расположенных на ней модулей для досборки и стыковки подвески и электромотора.

© Атом

На следующем этапе «Москвич» приступит к запуску серии PT (Plant Trail): она нужна для детальной валидации и отработки всей цепочки производственного процесса в промышленном режиме для подтверждения проектных показателей оборудования (время цикла, повторяемость и воспроизводимость процессов). Этот шаг станет финальным перед стартом серийного производства «Атомов», который будет дан позже в этом году.

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«Атом» — это электрокар длиной четыре метра. Он будет комплектоваться задним электродвигателем мощностью 204 лошадиные силы и литий-ионной батареей емкостью 77 киловатт-часов. Запас хода составит до 500 километров по циклу WLTC. Год назад гендиректор «Атома» обозначил ценовой диапазон от 2,5 до 3,5 миллиона рублей.

Источник:пресс-служба Атома
Автор:Лиза Будрина
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