В России распродают автомобили должников: цены стартуют от 40 тысяч рублей

В более высокой ценовой категории, до миллиона рублей, можно выделить такие лоты, как десятилетний Kia Picanto с начальной ценой 670 тысяч рублей, Lada Vesta 2019 года за 800 тысяч рублей, Kia Rio 2014 года за 810 тысяч и Skoda Octavia 2018 года за 887 900 рублей. Самым дорогим автомобилем в списке является Toyota HiAce 2016 года, за который планируют выручить 2 548 470 рублей.