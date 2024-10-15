В России распродают автомобили должников: цены стартуют от 40 тысяч рублей

В России распродают автомобили должников: цены стартуют от 40 тысяч рублейНа торгах представлены и ВАЗ-21104, и Toyota HiAce
Очередной аукцион конфискованных автомобилей пройдет в ноябре, и уже сейчас известно, что самым доступным лотом станет ВАЗ-21 104 2006 года выпуска с начальной ценой в 40 000 рублей. В следующей ценовой категории, до полумиллиона рублей, представлен Volkswagen Jetta 2008 года, чья начальная стоимость составляет 425 тысяч.
В более высокой ценовой категории, до миллиона рублей, можно выделить такие лоты, как десятилетний Kia Picanto с начальной ценой 670 тысяч рублей, Lada Vesta 2019 года за 800 тысяч рублей, Kia Rio 2014 года за 810 тысяч и Skoda Octavia 2018 года за 887 900 рублей. Самым дорогим автомобилем в списке является Toyota HiAce 2016 года, за который планируют выручить 2 548 470 рублей.
В конце января стало известно, что депутаты Государственной Думы распродают на аукционе свои иномарки, чтобы заменить их на Lada Vesta. В основном это автомобили Ford Focus и Mondeo, выпущенные в период с 2008 по 2014 год. Учитывая возраст этих машин, они, вероятно, требуют серьезного технического обслуживания, что может снизить их стоимость на аукционе.