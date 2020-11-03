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240 автомобилей американского мошенника продали за 44,4 млн долларов

Однако этой суммы не хватит, чтобы погасить его долги

Коллекция Наджиба Кана © RM Sotheby's
Лиза Будрина
Автомобильную коллекцию Наджиба Кана, экс-владельца американской компании Interlogic Outsourcing Inc, а ныне обвиняемого в мошенничестве на миллионы долларов, пустили с молотка на аукционе RM Sotheby's. По информации Robbreport.com, 240 машин, среди которых были экземпляры разных эпох, оценили в 44,4 миллиона долларов (более 3,5 миллиарда рублей). Однако Кану этого все равно не хватит, чтобы отдать долги.

Столь высокая стоимость объясняется тем, что Кан собрал весьма ценные образцы, заполучить которые хотел бы каждый коллекционер. Например, в гараже у мошенника были Fiat 8V Supersoni 1953 года, существующий в 15 экземплярах, Hudson 1917 года, пара Tatra – T87 1948 года и 2-603 1963-го, Bugatti Type 35 1927 года, один из девяти Alfa Romeo TZ3 Stradale Zagato и даже туристический автобус White Model 706 Glacier National Park 1936 года. Также коллекция включала Alfa Romeo B.A.T 5. 1953 года, Mercedes-Benz SL Gullwing 1955 года, Ferrari 225 S Berlinetta 1952 года, Auburn 851 1935 года, а также Jaguar XJ220 1993 года.

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Clément 12/15 HP 1903 года

Фото: RM Sotheby's

The Drive в свою очередь приводит данные о стоимости конкретных автомобилей из коллекции Кана. Например, упомянутую Ferrari 225 Sport Berlinetta продали за 2,8 миллиона долларов, Fiat 8V Supersonic — за 2,04 миллиона долларов, а за каждый из Jaguar, D-Type 1955 года, E-Type Lightweight 1963 года и XKSS 1957 года, удалось выручить от 1,3 до 1,9 миллиона долларов.

Впрочем, заработанных на продаже автомобильной коллекции миллионов не хватит, чтобы расплатиться по долгам Кана. Его, а также его компанию, обвиняют в незаконном присвоении 90 миллионов долларов, а в ходе расследования выяснилось, что предприниматель заработал обманным путём ещё 32 миллиона.

Источник: Robbreport.com, The Drive