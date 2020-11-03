240 автомобилей американского мошенника продали за 44,4 млн долларов

Столь высокая стоимость объясняется тем, что Кан собрал весьма ценные образцы, заполучить которые хотел бы каждый коллекционер. Например, в гараже у мошенника были Fiat 8V Supersoni 1953 года, существующий в 15 экземплярах, Hudson 1917 года, пара Tatra – T87 1948 года и 2-603 1963-го, Bugatti Type 35 1927 года, один из девяти Alfa Romeo TZ3 Stradale Zagato и даже туристический автобус White Model 706 Glacier National Park 1936 года. Также коллекция включала Alfa Romeo B.A.T 5. 1953 года, Mercedes-Benz SL Gullwing 1955 года, Ferrari 225 S Berlinetta 1952 года, Auburn 851 1935 года, а также Jaguar XJ220 1993 года.
Фото: RM Sotheby's
The Drive в свою очередь приводит данные о стоимости конкретных автомобилей из коллекции Кана. Например, упомянутую Ferrari 225 Sport Berlinetta продали за 2,8 миллиона долларов, Fiat 8V Supersonic — за 2,04 миллиона долларов, а за каждый из Jaguar, D-Type 1955 года, E-Type Lightweight 1963 года и XKSS 1957 года, удалось выручить от 1,3 до 1,9 миллиона долларов.
Впрочем, заработанных на продаже автомобильной коллекции миллионов не хватит, чтобы расплатиться по долгам Кана. Его, а также его компанию, обвиняют в незаконном присвоении 90 миллионов долларов, а в ходе расследования выяснилось, что предприниматель заработал обманным путём ещё 32 миллиона.