240 автомобилей американского мошенника продали за 44,4 млн долларов

Столь высокая стоимость объясняется тем, что Кан собрал весьма ценные образцы, заполучить которые хотел бы каждый коллекционер. Например, в гараже у мошенника были Fiat 8V Supersoni 1953 года, существующий в 15 экземплярах, Hudson 1917 года, пара Tatra – T87 1948 года и 2-603 1963-го, Bugatti Type 35 1927 года, один из девяти Alfa Romeo TZ3 Stradale Zagato и даже туристический автобус White Model 706 Glacier National Park 1936 года. Также коллекция включала Alfa Romeo B.A.T 5. 1953 года, Mercedes-Benz SL Gullwing 1955 года, Ferrari 225 S Berlinetta 1952 года, Auburn 851 1935 года, а также Jaguar XJ220 1993 года.