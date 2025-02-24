В России вновь распродадут автомобили должников. Известны цены

В России вновь распродадут автомобили должников. Известны ценыСамым дешевым лотом станет девятилетняя Lada Priora
Среди бюджетных вариантов, которые будут доступны к покупке, представлены 14-летняя Lada Kalina за 210 тысяч рублей и Ford Focus 2006 года за 250 тысяч рублей. В 480 тысяч рублей приставы оценили Honda Civic 2008 года и Renault Logan 2019 года. Кроме того, в списке присутствуют два Renault Duster. Кроссовер 2012 года можно будет приобрести за 720 тысяч рублей. Модель 2017 года – за 860 тысяч рублей.
Так же в пределах миллиона рублей будут доступны Lada Granta 2021 года, десятилетний Hyundai Solaris, а также Kia Rio 2017 года и Mitsubishi Pajero 2008 года. Самыми дорогими предложениями станут Audi A6 2008 года за 1 040 000 рублей, Land Rover Discovery третьего поколения, который оценили в 1 340 000 рублей и пятилетний Renault Kaptur с начальной стоимостью в 2 556 000 рублей.
Аналогичный аукцион проходил в Башкирии в середине января. Тогда самым доступным предложением была Lada Priora 2008 года за 67 500 рублей.