В России вновь распродадут автомобили должников. Известны цены

Среди бюджетных вариантов, которые будут доступны к покупке, представлены 14-летняя Lada Kalina за 210 тысяч рублей и Ford Focus 2006 года за 250 тысяч рублей. В 480 тысяч рублей приставы оценили Honda Civic 2008 года и Renault Logan 2019 года. Кроме того, в списке присутствуют два Renault Duster. Кроссовер 2012 года можно будет приобрести за 720 тысяч рублей. Модель 2017 года – за 860 тысяч рублей.