Самая компактная модель Audi обзавелась «драйверской» версией

За основу взяли максимально производительную заводскую версию A1 Sportback 40 TFSI с 200-сильным (320 Нм крутящего момента) 2,0-литровым турбомотором и 6-диапазонным «роботом». Благодаря новому блоку управления двигателем специалисты ABT Sportsline повысили отдачу до 240 сил и 360 Нм крутящего момента.
Для лучшей управляемости A1 Sportback оснастили заниженными на 25-30 миллиметров пружинами. Дополнили вид низкопрофильные шины размерностью 215/40 R18.
Комплекс улучшений позволил переднеприводному хэтчбеку сбросить 0,2 секунды в разгоне с 0 до 100 километров в час — A1 Sportback ABT тратит на упражнение 6,3 секунды. Для сравнения хот-хэтч Audi S1 мощностью в 231 лошадиную силу и всеми ведущими колёсами набирал первую «сотню» за 5,7 секунды, а у лимитированной 256-сильной серии A1 Quattro уходило на стартовый рывок 5,6 секунды.