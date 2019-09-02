Самая компактная модель Audi обзавелась «драйверской» версией

Комплекс улучшений позволил переднеприводному хэтчбеку сбросить 0,2 секунды в разгоне с 0 до 100 километров в час — A1 Sportback ABT тратит на упражнение 6,3 секунды. Для сравнения хот-хэтч Audi S1 мощностью в 231 лошадиную силу и всеми ведущими колёсами набирал первую «сотню» за 5,7 секунды, а у лимитированной 256-сильной серии A1 Quattro уходило на стартовый рывок 5,6 секунды.