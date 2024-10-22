Audi превратила снятый с производства A2 в электромобиль линейки e-tron

Электрический хэтчбек был создан к 25-летнему юбилею модели Audi A2

Модель, которой не было: Audi показала уникальный A2 e-tron. Модель A2 впервые дебютировала в 1997 году во Франкфурте в статусе концепт-кара — это был ответ Audi на тренд тех времен на даунсайзинг. Серийная версия вышла на рынок два года спустя, и стала главным конкурентом Mercedes-Benz A-Class. Однако машина оказалась нерентабельной, компания теряла по семь с половиной тысяч евро на каждом проданном экземпляре, так что в 2005 году производство свернул. Сейчас Audi отмечает 25-летний юбилей A2 и подготовила к этому событию шоу-кар.