Audi превратила снятый с производства A2 в электромобиль линейки e-tron

Audi превратила снятый с производства A2 в электромобиль линейки e-tronЭлектрический хэтчбек был создан к 25-летнему юбилею модели Audi A2
Motor1.com публикует фотографии электрического Audi A2 e-tron — такой версии у оригинальной модели, конечно, не существовало, однако вот так бы она выглядела. У A2 e-tron светящаяся эмблема Audi на капоте и крышке багажника, а также слегка осовремененная оптика и скрытые дверные ручки — собственно, на этом внешние отличия и заканчиваются.
В движение хэтчбек приводит электрическая силовая установка, однако подробности о ней не приводятся.
Оригинальный 3,8-метровый хэтчбек отличался от прочих супермини того времени: у него были алюминиевый кузов на алюминиевом шасси, расход топлива на уровне трех литров на 100 километров, трансформируемый салон с вместительным багажником и «несъемный» капот — иными словами, отрыть его было нельзя. Для различных манипуляций вроде проверки/долива технических жидкостей откидывалась панель фальшрадиаторной решетки, открывая доступ к нужным горловинам.
Планы на модели у Audi были амбициозные: планировалось продавать по 60 тысяч A2 в год. Однако этого так и не случилось — лучшим годом для компакта стал 2000-й, когда удалось реализовать 49,3 тысячи, а в 2005-м его сняли с конвейера. Общий тираж составил 176 377 экземпляров.