Audi представила газовую версию хэтчбека A3

Битопливный Хэтчбек Audi A3 Sportback 30 g-tron может работать на природном газе и биометане. Топливо хранится в трех баллонах, размещенных в задней части кузова. Стальной баллон, вмещающий четыре килограмма газа, расположен перед бензобаком. Два других из армированного волокном полимера закреплены под полом багажника. Общего количества газа, хранящегося под давлением 200 бар, хватает примерно на 445 километров по стандарту WLTP.

Резервный девятилитровый бензобак предназначен для запуска двигателя при низких температурах. Кроме того, бензин можно использовать, если закончится метан.