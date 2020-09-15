Audi представила газовую версию хэтчбека A3

Битопливный Хэтчбек Audi A3 Sportback 30 g-tron может работать на природном газе и биометане. Топливо хранится в трех баллонах, размещенных в задней части кузова. Стальной баллон, вмещающий четыре килограмма газа, расположен перед бензобаком. Два других из армированного волокном полимера закреплены под полом багажника. Общего количества газа, хранящегося под давлением 200 бар, хватает примерно на 445 километров по стандарту WLTP.
Резервный девятилитровый бензобак предназначен для запуска двигателя при низких температурах. Кроме того, бензин можно использовать, если закончится метан.
Фото: Audi
Визуально новый A3 G-Tron не отличается от бензиновой модификации. Битопливная версия оснащена той же светодиодной передней оптикой, цифровой приборной панелью и системами помощи водителю. Единственным отличием от классического исполнения является вместимость багажника. Набор топливных емкостей уменьшил объём отделения с 380 до 280 литров.
Под капотом метанового хэтчбека разместили полуторалитровый наддувный двигатель мощностью 131 лошадиную силу (200 Нм). В паре с ним работает семиступенчатый «робот». На газу хэтчбек может разогнаться до «сотни» за 9,7 секунд. Максимальная скорость — 211 километров в час.
Старт продаж метановых хэтчбеков Audi A3 Sportback 30 g-tron начнется осенью. Стоимость новинки составит минимум 30 700 евро (примерно 2,7 миллиона рублей по текущему курсу). Поставки битопливного Audi A3 в Россию не планируются.
В конце июня компания Skoda дополнила гамму новых Octavia очень газовой версией G-Tec. Такие лифтбеки и универсалы оборудованы тремя баллонами, которые вмещают 17,33 килограмма метана, и девятилитровым бензобаком.