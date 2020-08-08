Audi прекратит выпуск доступного кабриолета

A3 Cabriolet не пользовался особой популярностью, хотя и был одним из самых доступных в модельной линейке бренда. Например, на американском рынке с января по июль текущего года было продано 5650 экземпляров A3 с разными типами кузова, в том числе и открытым. Это на 52 процента меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

С уходом A3 Cabriolet покупателям будут доступны открытые версии A5, а также TT и TTS.