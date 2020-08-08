Audi прекратит выпуск доступного кабриолета

A3 Cabriolet не пользовался особой популярностью, хотя и был одним из самых доступных в модельной линейке бренда. Например, на американском рынке с января по июль текущего года было продано 5650 экземпляров A3 с разными типами кузова, в том числе и открытым. Это на 52 процента меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
С уходом A3 Cabriolet покупателям будут доступны открытые версии A5, а также TT и TTS.
Ожидается, что Audi A3 нового поколения, построенный на платформе MQB, дебютирует в сентябре на автосалоне во Франкфурте — первым появится хэтчбек, а позже представят и седан. Помимо этого, в семейство A4 войдут «заряженная» RS-версия, гибридный e-tron, а также вседорожный Allroad и четырехдверное купе.
Что же касается нынешней версии A3, то она представлена на российском рынке седаном и хэтчбеком Sportback, цены на которые начинаются от 1 645 000 и 1 858 000 рублей соответственно.