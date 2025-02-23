Новый седан Audi A5L: теперь с полным приводом и спортпакетом

Альтернативы бензиновому 204-сильному турбомотору 2.0 и 7-ступенчатому «роботу» нет: в базовой версии седан весит 1810 килограммов и развивает 240 км/ч, с полным приводом и пакетом S-Line масса увеличивается до 1875 килограммов, а максимальная скорость падает до 238 км/ч. Зато колёсная база Audi A5L всего на два миллиметра меньше, чем у «глобальной» Audi A6 С8, а общая габаритная длина — солидные 4,9 метра.