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Опубликовано 23 февраля 2025, 22:22
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Новый седан Audi A5L: теперь с полным приводом и спортпакетом

Автопроизводитель готовится к продажам преемника китайской A4L
Новый седан Audi A5L: теперь с полным приводом и спортпакетом. В открытой базе Минпромторга Китая появились фотографии и характеристики четырёхдверки с совместного завода SAIC-Audi, и одновременно пресс-служба поделилась снимками новинки с системой quattro, антихромом и дизайн-пакетом S-Line. В секрете остаётся только салон китайской A5L, комплектации и цены: вероятно, старт продаж приурочат к Шанхайскому автосалону в апреле.
Новый седан Audi A5L: теперь с полным приводом и спортпакетом
© Audi
Сергей Ильин
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Audi A5L дебютировала в ноябре прошлого года в Гуанчжоу, но там показали только базовую переднеприводную версию, умолчав о характеристиках. Теперь пробел восполнили: представлена топ-версия с низкопрофильными колёсами, иными бамперами, решёткой радиатора и видоизменённым диффузором.

© Audi

Альтернативы бензиновому 204-сильному турбомотору 2.0 и 7-ступенчатому «роботу» нет: в базовой версии седан весит 1810 килограммов и развивает 240 км/ч, с полным приводом и пакетом S-Line масса увеличивается до 1875 килограммов, а максимальная скорость падает до 238 км/ч. Зато колёсная база Audi A5L всего на два миллиметра меньше, чем у «глобальной» Audi A6 С8, а общая габаритная длина — солидные 4,9 метра.

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Седан сам по себе эксклюзив для Китая, ведь за рубежом Audi A5 бывает либо лифтбеком, либо универсалом. Но для крупнейшего рынка выпустят именно четырёхдверку, расширят палитру цветов (обещан в том числе пурпурно-фиолетовый), а моторную гамму, наоборот, до предела упростят. От успехов новых линеек зависит, сможет ли Audi удержать долю на китайском рынке.

Источник:Autohome.com.cn
Автор:Сергей Ильин
Теги:
#Audi
#A5
#Новинки