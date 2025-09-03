Новости
Опубликовано 03 сентября 2025, 12:16
1 мин.

Audi показала необычный концепт — родстер с жесткой крышей и без заднего стекла

Он превратится в серийный электрокар
Шоу-кар Concept C показал, какими будут новые Audi. На его примере немецкая марка показала направление, в котором будет эволюционировать ее дизайнерский язык. Concept C — это родстер с жесткой складной крышей и электрической силовой установкой, который переродится в серийную модель. Двухдверку представили вживую в Милане и привезут на выставку IAA в Мюнхене, которая стартует на следующей неделе.
Audi Concept C
Audi Concept C
© Audi
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Concept C призван продемонстрировать совершенно новое «фирменное лицо Audi», вдохновленное гоночным Auto Union Type C 1936 года и третьим поколением A6. У него выдающиеся колесные арки, развитая плечевая линия, круто наклоненное лобовое стекло и жесткая складная крыша с электроприводом, состоящая из двух элементов. Заднего стекла нет — вместо него установлена камера.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Audi Concept C

© Audi

Concept C также демонстрирует новую световую подпись с четырьмя диодными элементами в каждой фаре и фонаре. Дизайнеры отмечают, что она будет «определять визуальную идентичность Audi как днем, так и ночью». Цвет экстерьера, названный «Титан», навеян блеском одноименного металла.

Читайте на тему:

«Радикальная простота», легшая в основу нового подхода Audi к дизайну, царит и в салоне, сдержанная цветовая гамма которого тоже вдохновлена титаном. По центру установлен 10,4-дюймовый дисплей медиасистемы, который можно сложить и убрать, когда он не нужен. Как и было обещано, Audi не отказалась от физических переключателей, которые здесь выполнены из анодированного алюминия. Вместо кожи в угоду экологии применена ткань.

О «технике» концепта и будущего серийного автомобиля по его мотивам в Audi пока умолчали. По данным СМИ, его придется подождать до 2027 года, а производство наладят на заводе Audi Böllinger Höfe в немецком Хайльбронне.

Источник:Audi
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Audi
#Концепт-кары
#Новинки