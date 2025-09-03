Audi показала необычный концепт — родстер с жесткой крышей и без заднего стекла

«Радикальная простота», легшая в основу нового подхода Audi к дизайну, царит и в салоне, сдержанная цветовая гамма которого тоже вдохновлена титаном. По центру установлен 10,4-дюймовый дисплей медиасистемы, который можно сложить и убрать, когда он не нужен. Как и было обещано, Audi не отказалась от физических переключателей, которые здесь выполнены из анодированного алюминия. Вместо кожи в угоду экологии применена ткань.