Audi показала необычный концепт — родстер с жесткой крышей и без заднего стекла

Audi показала необычный концепт — родстер с жесткой крышей и без заднего стеклаОн превратится в серийный электрокар
Concept C призван продемонстрировать совершенно новое «фирменное лицо Audi», вдохновленное гоночным Auto Union Type C 1936 года и третьим поколением A6. У него выдающиеся колесные арки, развитая плечевая линия, круто наклоненное лобовое стекло и жесткая складная крыша с электроприводом, состоящая из двух элементов. Заднего стекла нет — вместо него установлена камера.
Concept C также демонстрирует новую световую подпись с четырьмя диодными элементами в каждой фаре и фонаре. Дизайнеры отмечают, что она будет «определять визуальную идентичность Audi как днем, так и ночью». Цвет экстерьера, названный «Титан», навеян блеском одноименного металла.
«Радикальная простота», легшая в основу нового подхода Audi к дизайну, царит и в салоне, сдержанная цветовая гамма которого тоже вдохновлена титаном. По центру установлен 10,4-дюймовый дисплей медиасистемы, который можно сложить и убрать, когда он не нужен. Как и было обещано, Audi не отказалась от физических переключателей, которые здесь выполнены из анодированного алюминия. Вместо кожи в угоду экологии применена ткань.
О «технике» концепта и будущего серийного автомобиля по его мотивам в Audi пока умолчали. По данным СМИ, его придется подождать до 2027 года, а производство наладят на заводе Audi Böllinger Höfe в немецком Хайльбронне.