Внешность кросс-купе Audi рассекретили за месяц до премьеры

Ожидается, что e-tron Sportback разделит с обычным электрокроссовером техническую начинку. В таком случае в движение новинку будут приводить два асинхронных электромотора комбинированной мощностью в 360 лошадиных сил. В специальном режиме overboost, длительностью не более восьми секунд, отдача силовой установки может быть увеличена до 408 лошадиных сил — на пике производительности кроссовер способен разгоняться до «сотни» за 4,9 секунды.

Кроме того, кросс-версия «унаследует» у e-tron аккумуляторную батарею ёмкостью 95 киловатт-часов, что позволит электрокару проезжать без подзарядки до 400 километров в по циклу WLTP.