Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
12:59

Внешность кросс-купе Audi рассекретили за месяц до премьеры

Фотошпионы запечатлели электрокар Audi e-tron Sportback без маскировки

© Stefan Baldauf/SB-Medien, Carscoops.com
Экстерьер электрического купе-кроссовера Audi e-tron Sportback перестал быть тайной: вседорожник без камуфляжа попал в объектив фотографа на завершающей стадии тестов. Сюрпризов в дизайне модели нет: e-tron Sportback в точности повторяет обычный e-tron — отличия только в форме крыши.

На предсерийном прототипе видны фрагменты маскирующей плёнки, которые закрывают переднюю оптику и боковые окна, но оформление деталей понятно по контурам и соплатформенному SUV с традиционной крышей. Кроме типа кузова, у экстерьера Audi e-tron Sportback не будет ничего общего с концепт-каром Elaine двухлетней давности.

>
Reload
1 / 3

Фото: Stefan Baldauf/SB-Medien, Carscoops.com

Ожидается, что e-tron Sportback разделит с обычным электрокроссовером техническую начинку. В таком случае в движение новинку будут приводить два асинхронных электромотора комбинированной мощностью в 360 лошадиных сил. В специальном режиме overboost, длительностью не более восьми секунд, отдача силовой установки может быть увеличена до 408 лошадиных сил — на пике производительности кроссовер способен разгоняться до «сотни» за 4,9 секунды.

Кроме того, кросс-версия «унаследует» у e-tron аккумуляторную батарею ёмкостью 95 киловатт-часов, что позволит электрокару проезжать без подзарядки до 400 километров в по циклу WLTP.

Публичный дебют Audi e-tron Sportback состоится 19 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе. Продажи в Европе планируют начать в первом квартале 2020 года. Цена «обычного» e-tron в Евросоюзе начинается с 80 900 евро (около 5,73 миллиона рублей). Купеобразная версия наверняка будет дороже.

Источник: carscoops.com