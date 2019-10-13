Внешность кросс-купе Audi рассекретили за месяц до премьеры

На предсерийном прототипе видны фрагменты маскирующей плёнки, которые закрывают переднюю оптику и боковые окна, но оформление деталей понятно по контурам и соплатформенному SUV с традиционной крышей. Кроме типа кузова, у экстерьера Audi e-tron Sportback не будет ничего общего с концепт-каром Elaine двухлетней давности.
Фото: Stefan Baldauf/SB-Medien, Carscoops.com
Ожидается, что e-tron Sportback разделит с обычным электрокроссовером техническую начинку. В таком случае в движение новинку будут приводить два асинхронных электромотора комбинированной мощностью в 360 лошадиных сил. В специальном режиме overboost, длительностью не более восьми секунд, отдача силовой установки может быть увеличена до 408 лошадиных сил — на пике производительности кроссовер способен разгоняться до «сотни» за 4,9 секунды.
Кроме того, кросс-версия «унаследует» у e-tron аккумуляторную батарею ёмкостью 95 киловатт-часов, что позволит электрокару проезжать без подзарядки до 400 километров в по циклу WLTP.
Публичный дебют Audi e-tron Sportback состоится 19 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе. Продажи в Европе планируют начать в первом квартале 2020 года. Цена «обычного» e-tron в Евросоюзе начинается с 80 900 евро (около 5,73 миллиона рублей). Купеобразная версия наверняка будет дороже.