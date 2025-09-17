Audi без колец вышел на рынок Китая. Раскрыта цена

С места до 100 километров в час топ-версия разгоняется за 3,4 секунды

В КНР начались продажи электрического Audi E5 Sportback. Первенец совместного предприятия Audi и SAIC, электрический фастбек E5 Sportback, вышел на рынок КНР с установкой мощностью до 787 лошадиных сил и ценником от 235 900 юаней (2,8 миллиона рублей). Как сообщает портал Car News China, первый Audi без колец за первые полчаса заказали 10 153 китайских клиента. Для сравнения, конкурент E5 Sportback, Tesla Model 3, за весь август купили 17 739 человек.