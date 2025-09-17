Новости
Audi без колец вышел на рынок Китая. Раскрыта цена

С места до 100 километров в час топ-версия разгоняется за 3,4 секунды
В КНР начались продажи электрического Audi E5 Sportback. Первенец совместного предприятия Audi и SAIC, электрический фастбек E5 Sportback, вышел на рынок КНР с установкой мощностью до 787 лошадиных сил и ценником от 235 900 юаней (2,8 миллиона рублей). Как сообщает портал Car News China, первый Audi без колец за первые полчаса заказали 10 153 китайских клиента. Для сравнения, конкурент E5 Sportback, Tesla Model 3, за весь август купили 17 739 человек.
Электрокар построен на архитектуре Advanced Digitized Platform, созданной совместными усилиями Audi и SAIC. Его длина составляет 4881 миллиметр, ширина — 1960, высота — 1479, а колесная база — 2950 миллиметров. Фастбек может похвастаться низким коэффициентом аэродинамического сопротивления (0,252) и «богатой» светотехникой, состоящей из сотен анимированных диодов.

Внутри от стойки до стойки растянут 59-дюймовый дисплей мультимедийной системы, работающей на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8295. Операционная система «своя» — Audi OS, а роль зеркал заднего вида играют камеры, транслирующие изображение на боковые части экрана. Есть голосовой помощник с ИИ и поддержка Apple CarPlay и Huawei HiCar.

В список оборудования входят подогрев и вентиляция сидений, панорамная крыша, камеры кругового обзора и отсек для беспроводной зарядки.

«Умные» помощники используют данные с 27 датчиков, включая лидар, радар, камеры и ультразвуковые сенсоры. Дорогие варианты оснащены пневмоподвеской с адаптивными амортизаторами и премиум-аудиосистемой Bose с 18 динамиками.

Доступно четырех модификации — две с задним приводом, две с полным. В первых двух E5 Sportback укомплектован одним электромотором мощностью 299 либо 408 сил, во вторых — двумя, развивающими суммарно 525 либо 787 сил. Самый мощный вариант разгоняется с места до первой «сотни» за 3,4 секунды.