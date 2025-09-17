Audi без колец вышел на рынок Китая. Раскрыта цена

Audi без колец вышел на рынок Китая. Раскрыта ценаС места до 100 километров в час топ-версия разгоняется за 3,4 секунды
Электрокар построен на архитектуре Advanced Digitized Platform, созданной совместными усилиями Audi и SAIC. Его длина составляет 4881 миллиметр, ширина — 1960, высота — 1479, а колесная база — 2950 миллиметров. Фастбек может похвастаться низким коэффициентом аэродинамического сопротивления (0,252) и «богатой» светотехникой, состоящей из сотен анимированных диодов.
Внутри от стойки до стойки растянут 59-дюймовый дисплей мультимедийной системы, работающей на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8295. Операционная система «своя» — Audi OS, а роль зеркал заднего вида играют камеры, транслирующие изображение на боковые части экрана. Есть голосовой помощник с ИИ и поддержка Apple CarPlay и Huawei HiCar.
В список оборудования входят подогрев и вентиляция сидений, панорамная крыша, камеры кругового обзора и отсек для беспроводной зарядки.
«Умные» помощники используют данные с 27 датчиков, включая лидар, радар, камеры и ультразвуковые сенсоры. Дорогие варианты оснащены пневмоподвеской с адаптивными амортизаторами и премиум-аудиосистемой Bose с 18 динамиками.
Доступно четырех модификации — две с задним приводом, две с полным. В первых двух E5 Sportback укомплектован одним электромотором мощностью 299 либо 408 сил, во вторых — двумя, развивающими суммарно 525 либо 787 сил. Самый мощный вариант разгоняется с места до первой «сотни» за 3,4 секунды.