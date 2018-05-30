На модель установят камеры вместо зеркал заднего вида

Пульс

Серийный электрокроссовер Audi получит «виртуальные» зеркала

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30 мая 2018

Электрический кроссовер Audi e-tron оснастят «виртуальными» боковыми зеркалами. Камеры предложат в качестве опции на тех рынках, где они разрешены законодательно. Благодаря небольшим размерам они снижают лобовое сопротивление и уменьшают шум при движении автомобиля.

Изображение с камер будет выводиться на OLED-дисплеи, расположенные между дверьми и передней панелью. Всего предусмотрено три режима отображения информации: шоссе, поворот и парковка. Их можно переключать с помощью интерфейса MMI.

Еще одной особенностью Audi e-tron станет адаптивная пневмоподвеска: на скорости свыше 120 километров в час она будет опускать кузов на 26 миллиметров. Также кроссовер получит полностью закрытое плоское днище и активный воздухозаборник с двумя подвижными заслонками. Они перенаправляют воздушные потоки для охлаждения компонентов электрической силовой установки или тормозов.

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С учетом улучшения аэродинамических характеристик сделаны также 19-дюймовые колесные диски и покрышки модели. Благодаря этому коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,28, а запас хода в цикле WLTP — 400 километров.

Детальной информации о кроссовере по-прежнему нет. Известно лишь, что он получит блок литий-ионных аккумуляторов емкостью 95 киловатт-часов и сможет заряжаться на 150-киловаттных зарядочных станция.

Серийный электрокроссовер покажут в Брюсселе летом. Стоить новинка будет минимум 80 тысяч евро (на две тысячи дешевле дизель-электрического гибрида Q7 e-tron). Для сравнения, Tesla Model X P100D обойдется в 132 тысячи евро.

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AudiA6e-tronЭлектрокары
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