Китайцам разрешили выпускать электрокары на платформе Porsche Taycan

Электрокары китайского производства на платформе PPE от Porsche Taycan появятся в продаже в 2024 году. Не исключено, что модели FAW-Audi станут «глобальными» и будут продаваться не только в Поднебесной, однако от технических и маркетинговых подробностей стороны пока воздерживаются.