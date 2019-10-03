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16:49

Audi сделала гоночный бензин из отходов

Купе RS 5, работающие на таком топливе, дебютируют в финале серии DTM

Компания Audi выведет на трассу Хоккенхаймринг два гоночных такси RS 5 DTM, работающих на низкоуглеродном топливе от немецкой фирмы Aral. Смесь на 50 процентов состоит из возобновляемые компонентов и обеспечивает 30-процентное сокращение выбросов диоксида углерода (CO₂).

Одна из амбициозный целей Audi — 30-процентное снижение объемов выброса углекислого газа на автомобиль к 2025 году. Одним из пунктов ее достижения станет, конечно, электрификация силовых установок. Однако парк компании насчитывает огромное количество автомобилей с традиционными ДВС, и переход на новый тип топлива позволит сделать их более экологичными.

Разработанное Aral топливо наполовину состоит из компонентов, полученных из отходов. Оно соответствует гоночному горючему Aral Ultimate 102, которое используется в серии DTM с 2005 года. По сравнению с обычным бензином, низкоуглеродное топливо способно на 30 процентов сократить выбросы CO₂.

Дебют работающих на таком бензине RS 5 DTM состоится на финале DTM в Хоккенхайме. За руль первого автомобиля сидят Эмерсон Фиттипальди, второго — победитель «Ле-Мана» Бенуа Трелайер. Переход на новое топливо не потребовал переделки силовых агрегатов, поэтому под капотом DTM-эмовских машин стоит «турбочетверка» 2.0 TFSI DTM с отдачей более 610 сил и 650 Нм момент, сопряженная с шестиступенчатой секвенталкой Hewland.