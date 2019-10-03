Audi сделала гоночный бензин из отходов

Одна из амбициозный целей Audi — 30-процентное снижение объемов выброса углекислого газа на автомобиль к 2025 году. Одним из пунктов ее достижения станет, конечно, электрификация силовых установок. Однако парк компании насчитывает огромное количество автомобилей с традиционными ДВС, и переход на новый тип топлива позволит сделать их более экологичными.

Разработанное Aral топливо наполовину состоит из компонентов, полученных из отходов. Оно соответствует гоночному горючему Aral Ultimate 102, которое используется в серии DTM с 2005 года. По сравнению с обычным бензином, низкоуглеродное топливо способно на 30 процентов сократить выбросы CO₂.