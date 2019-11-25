Audi обновила битопливные версии A4 Avant и A5 Sportback

Все резервуары с топливом защищены специальным газонепроницаемым полимерным покрытием, армированным углеродом и стекловолокном. В качестве связующего элемента используется эпоксидная смола. Баллоны отделены от кузова как изнутри, так и снаружи — оболочка способна защитить от повреждений при проезде через неровности или попадания крупных камней.

Заявленный расход топлива невелик: Audi A4 Avant расходует 3,9 килограмма газа на 100 километров, A5 Sportback — 3,8 килограмма. Когда уровень метана падает ниже определённых значений, двигатель автоматически переключается на бензин. Динамика не пострадала: разгон с места до 100 километров в час занимает 8,4 секунды, а максимальная скорость обеих моделей превышает 220 километров в час.