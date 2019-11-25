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2:59

Audi обновила битопливные версии A4 Avant и A5 Sportback

Рестайлинговые универсал и лифтбек обзавелись версией g-tron

© Audi
Фирма Audi представила газовые версии A4 Avant и A5 Sportback c двигателями, работающими на метане. Оба автомобиля оснащаются адаптированной бензиновой «турбочетвёркой» 2.0 TFSI мощностью 170 лошадиных сил и 7-диапазонным «роботом» S-Tronic. Заявленный запас хода на газу — от 420 до 455 километров по циклу NEDC.

Помимо природного метана и бензина, силовая установка Audi способна потреблять синтетический метан. Четыре газовых баллона вмещают 17,3 килограмма сжатого метана и расположены под полом багажника и перед задней осью. Объём бензобака сократился до 25 литров.

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Все резервуары с топливом защищены специальным газонепроницаемым полимерным покрытием, армированным углеродом и стекловолокном. В качестве связующего элемента используется эпоксидная смола. Баллоны отделены от кузова как изнутри, так и снаружи — оболочка способна защитить от повреждений при проезде через неровности или попадания крупных камней.

Заявленный расход топлива невелик: Audi A4 Avant расходует 3,9 килограмма газа на 100 километров, A5 Sportback — 3,8 килограмма. Когда уровень метана падает ниже определённых значений, двигатель автоматически переключается на бензин. Динамика не пострадала: разгон с места до 100 километров в час занимает 8,4 секунды, а максимальная скорость обеих моделей превышает 220 километров в час.

Цены на универсал Audi A4 Avant g-tron в Германии стартуют с 43 200 евро (около 3,04 миллиона рублей). Лифтбек A5 Sportback стоит от 45 100 евро (около 3,17 миллиона рублей). Битопливные версии примеро на 5650 евро (около 400 тысяч рублей) дороже, чем аналогичный переднеприводный автомобиль со 150-сильным бензиновым двигателем. По расчётам немецких журналистов, в Европе газовая версия окупит себя примерно через 160 тысяч километров.