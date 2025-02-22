Audi признала деградацию качества интерьеров на новых автомобилях

Немецкая марка проводит «работу над ошибками» после спада продаж

Audi признала деградацию качества интерьеров на новых автомобилях. В беседе с журналистами руководитель отдела коммуникаций по продуктам и технологиям Оскар да Силва Мартинс не стал скрывать, что в прошлом компания немного недооценила требования клиентов и прессы к премиум-бренду. Также специалист заявил, что «в прошлом Audi несомненно была лучше с точки зрения качества», но пообещал снова вернуться к прежним стандартам.