Audi начала продавать автомобили онлайн

Пилотный проект будет реализован на платформе, которую Audi использует для онлайн-продаж подержанных автомобилей с осени 2017 года. Клиентам предложат Audi TT Quantum Gray Edition с особым декором и оснащением, недоступным для модели при покупке в дилерском центре. Через сайт покупатель может оставить заявку на регистрацию автомобиля, а также выбрать одну из доступных программ финансирования. По желанию, автомобиль доставят в любую точку Германии.

Помогать с онлайн-покупкой будет специальный консультант. По запросу клиента он сможет в режиме реального времени показать, например, салон автомобиля. При этом для компании по-прежнему будут играть большую роль дилерские центры, которые станут неотъемлемой частью онлайн-шоурумов. Ожидается, что к началу 2020 году они помогут компании значительно увеличить количество предлагаемых моделей.