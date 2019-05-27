Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
13:46

Audi начала продавать автомобили онлайн

Сервис заработал в Германии и пока там есть только одна модель

Компания Audi впервые предложит своим клиентам приобрести автомобиль онлайн, без необходимости посещения дилера. С 5 июня 2019 года на немецком сайте марки начнутся продажи эксклюзивной версии Audi TT под названием Quantum Gray Edition. Цена машины — 62 305,03 евро или 4,5 миллиона рублей по текущему курсу.
Загрузка...

Пилотный проект будет реализован на платформе, которую Audi использует для онлайн-продаж подержанных автомобилей с осени 2017 года. Клиентам предложат Audi TT Quantum Gray Edition с особым декором и оснащением, недоступным для модели при покупке в дилерском центре. Через сайт покупатель может оставить заявку на регистрацию автомобиля, а также выбрать одну из доступных программ финансирования. По желанию, автомобиль доставят в любую точку Германии.

Помогать с онлайн-покупкой будет специальный консультант. По запросу клиента он сможет в режиме реального времени показать, например, салон автомобиля. При этом для компании по-прежнему будут играть большую роль дилерские центры, которые станут неотъемлемой частью онлайн-шоурумов. Ожидается, что к началу 2020 году они помогут компании значительно увеличить количество предлагаемых моделей.

В России онлайн можно купить модели Renault, Infiniti, а также Nissan и «АвтоВАЗ». Во всех случаях процедура одинакова: клиент выбирает понравившийся автомобили, вносит предоплату и выбирает удобное время для посещения дилера.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...