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Опубликовано 10 июня 2025, 16:19
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Новый Audi Q3: первые фотографии и дата премьеры

Кроссовер третьего поколения получит цифровые технологии и свежий дизайн
Audi готовится представить третье поколение кроссовера Q3. Модель, давно закрепившаяся в сегменте компактных премиальных автомобилей, переживает крупное обновление. Компания обещает эмоциональный дизайн, «уверенную» внешность и расширенный набор цифровых функций. По словам главы Audi, новое поколение Q3 продолжит укреплять позиции бренда на глобальном рынке. Машина станет частью крупной продуктовой кампании, охватывающей ключевые семейства моделей марки.
Новый Audi Q3: первые фотографии и дата премьеры
© Audi
Анастасия Мельник
Анастасия Мельник

Модель Audi Q3 уже более десяти лет занимает заметное место в сегменте компактных премиальных кроссоверов. По данным автопроизводителя, с момента выхода первой генерации было реализовано свыше двух миллионов экземпляров по всему миру. Руководитель компании Герхард Дёлльнер назвал Q3 одним из ключевых продуктов в модельной линейке Audi.

Новый Audi Q3: первые фотографии и дата премьеры

© Audi

Кроссовер нового поколения должен задать новые стандарты как с точки зрения дизайна, так и с позиции технологичности. Производитель отмечает, что экстерьер будет сочетает в себе «уверенность» и выразительность, а многочисленные электронные решения превращают Q3 в по-настоящему цифрового спутника для владельца.

Компания Audi анонсировала масштабное расширение линейки. Помимо нового Q3, до конца года будут представлены еще десять гибридных моделей, первой из которых стал подзаряжаемый A5 e-hybrid quattro. Эта инициатива является частью стратегии Audi по переходу к более экологичному транспорту.

Источник:Audi
Автор:Анастасия Мельник
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#Q3