Новый Audi Q3: первые фотографии и дата премьеры

Кроссовер нового поколения должен задать новые стандарты как с точки зрения дизайна, так и с позиции технологичности. Производитель отмечает, что экстерьер будет сочетает в себе «уверенность» и выразительность, а многочисленные электронные решения превращают Q3 в по-настоящему цифрового спутника для владельца.