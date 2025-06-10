Новый Audi Q3: первые фотографии и дата премьеры

Новый Audi Q3: первые фотографии и дата премьерыКроссовер третьего поколения получит цифровые технологии и свежий дизайн
Модель Audi Q3 уже более десяти лет занимает заметное место в сегменте компактных премиальных кроссоверов. По данным автопроизводителя, с момента выхода первой генерации было реализовано свыше двух миллионов экземпляров по всему миру. Руководитель компании Герхард Дёлльнер назвал Q3 одним из ключевых продуктов в модельной линейке Audi.
Кроссовер нового поколения должен задать новые стандарты как с точки зрения дизайна, так и с позиции технологичности. Производитель отмечает, что экстерьер будет сочетает в себе «уверенность» и выразительность, а многочисленные электронные решения превращают Q3 в по-настоящему цифрового спутника для владельца.
Компания Audi анонсировала масштабное расширение линейки. Помимо нового Q3, до конца года будут представлены еще десять гибридных моделей, первой из которых стал подзаряжаемый A5 e-hybrid quattro. Эта инициатива является частью стратегии Audi по переходу к более экологичному транспорту.