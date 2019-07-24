Audi представила кросс-купе Q3 Sportback

По габаритам Sportback сравним со стандартным Q3: в длину автомобиль достигает 4500 миллиметров, а ширина равна 1840 миллиметрам. При этом крыша, на которой отсутствуют рейлинги, стала ниже на 30 миллиметров, в результате чего высота составляет 1560 миллиметров. Объем багажника под полкой – 530 литров, как и у Q3, однако при сложенных задних сиденьях он увеличивается только до 1400 тысячи литров против 1525 у обычного кроссовера. В числе внешних отличий – новый узор радиаторной решетки в виде сот.