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10:10

Audi представила кросс-купе Q3 Sportback

От стандартной модели новинка отличается купеобразной формой кузова

Компания Audi презентовала Q3 Sportback, который получил не только покатую крышу с увеличенным углом наклона заднего стекла и стоек, но и широкий набор стандартного оборудования.

По габаритам Sportback сравним со стандартным Q3: в длину автомобиль достигает 4500 миллиметров, а ширина равна 1840 миллиметрам. При этом крыша, на которой отсутствуют рейлинги, стала ниже на 30 миллиметров, в результате чего высота составляет 1560 миллиметров. Объем багажника под полкой – 530 литров, как и у Q3, однако при сложенных задних сиденьях он увеличивается только до 1400 тысячи литров против 1525 у обычного кроссовера. В числе внешних отличий – новый узор радиаторной решетки в виде сот.

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В отличие от Q3, кросс-купе уже в «базе» укомплектован складным задним диваном с трехсекционной спинкой, а также спортивной подвеской. В остальном же набор оборудования одинаковый: цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма либо опциональный «виртуальный кокпит», 8,8- или 10,1-дюймовый экран мультимедийной системы и голосовое управление. За доплату можно заказать адаптивные амортизаторы.

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Моторную линейку целиком позаимствовали у Audi Q3 без приставки Sportback. Сначала на рынок выйдут модификации с двухлитровым турбодизелем мощностью 150 лошадиных сил и 230-сильной бензиновой «турбочетверкой» того же объема. Следом в продажу поступят версии с бензиновыми агрегатами объемом 1,5 и 2,0 литра с отдачей 150 и 190 сил соответственно, а также вариант с форсированным до 190 сил дизелем. Трансмиссия – шестиступенчатая механическая либо «робот» S tronic. Audi Q3 Sportback можно будет купить как с передним, так и с полным приводом с многодисковой муфтой подключения задней оси.

В Европе цены на новинку начинаются от 40200 евро (около 2,8 миллиона рублей), что на 1,6 тысячи дороже Audi Q3. До российского рынка кросс-купе доберется только в 2020 году – комплектации и цены будут объявлены ближе к старту продаж.