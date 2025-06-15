Новый Audi Q5 стал мощным заряжаемым гибридом

Моторная гамма кроссовера третьего поколения расширена

Заряжаемый гибрид Audi Q5 сравнялся по мощности с SQ5. В Европе дебютировали кроссоверы с бензин-электрической силовой установкой на основе 2,0-литрового турбомотора. Такие Audi Q5 e-hybrid бывают как с обычным, так и с купеобразным кузовом, а на выбор есть две модификации, обе с батареей эффективной ёмкостью 20,7 киловатт-часа. Базовый гибрид развивает в пике 299 лошадиных сил и 450 Нм, опционально доступна версия отдачей 367 лошадиных сил и 500 Нм.