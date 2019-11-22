В России отзывают более девяти тысяч кроссоверов Audi Q5

По данным ведомства, причиной отзыва стало то, что из-за скручивающего смещения выступ накладки задней колесной арки может сойти с креплений. В одних случаях крепление просто ослабнет, а в других существует вероятность полного отделения накладки. В рамках кампании на кроссоверах проведут бесплатный ремонт: закрепят выступ накладки двумя модифицированными фиксаторами.
Эта модель уже попадала под отзыв в России летом этого года по той же причине – тогда ремонт потребовался семи тысячам кроссоверов. Кроме того, в трех Q5 2019 года обнаружили заводской брак: при изготовлении передних панелей одно из сварных соединений в области крепления подушки безопасности переднего пассажира к передней панели могло быть выполнено с отклонением от спецификации.