В России отзывают более девяти тысяч кроссоверов Audi Q5

Эта модель уже попадала под отзыв в России летом этого года по той же причине – тогда ремонт потребовался семи тысячам кроссоверов. Кроме того, в трех Q5 2019 года обнаружили заводской брак: при изготовлении передних панелей одно из сварных соединений в области крепления подушки безопасности переднего пассажира к передней панели могло быть выполнено с отклонением от спецификации.