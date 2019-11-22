Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
13:49

В России отзывают более девяти тысяч кроссоверов Audi Q5

Ремонт требуется автомобилям, выпущенным в период с 2017 года по настоящее время

Росстандарт объявил о начале отзывной кампании, затрагивающей 9 469 экземпляров Audi Q5 2017-2019 годов. Оказалось, что у этих кроссовером может отвалиться накладка колесной арки.

По данным ведомства, причиной отзыва стало то, что из-за скручивающего смещения выступ накладки задней колесной арки может сойти с креплений. В одних случаях крепление просто ослабнет, а в других существует вероятность полного отделения накладки. В рамках кампании на кроссоверах проведут бесплатный ремонт: закрепят выступ накладки двумя модифицированными фиксаторами.

Эта модель уже попадала под отзыв в России летом этого года по той же причине – тогда ремонт потребовался семи тысячам кроссоверов. Кроме того, в трех Q5 2019 года обнаружили заводской брак: при изготовлении передних панелей одно из сварных соединений в области крепления подушки безопасности переднего пассажира к передней панели могло быть выполнено с отклонением от спецификации.

Источник: Росстандарт