Первый взгляд на новый Audi Q6 e-tron с персональной «световой подписью»

Q6 e-tron получит персонализированную «световую подпись» — клиенты смогут выбрать рисунок фар и задних фонарей. Фонари состоят из 360-сегментных OLED-панелей, которые способны генерировать новое изображение каждые десять миллисекунд по заданному алгоритму. А спереди у автомобиля оптика с 12 сегментами с регулируемой яркостью, которая тоже создает уникальную «световую подпись».

Сообщается, что продвинутая оптика позволяет «общаться» с другими участниками движения — например, с помощью световой анимации можно предупредить водителя встречного автомобиля об опасности на дороге.