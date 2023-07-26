Первый взгляд на новый Audi Q6 e-tron с персональной «световой подписью»Audi поделилась фотографиями Q6 e-tron в легком камуфляже
Новый электрический кроссовер Audi Q6 e-tron получит необычную оптику. Вместе с очередной порцией официальных фотографий Q6 e-tron, который по-прежнему носит камуфляжную пленку, появилась и информация об оснащении модели. Батарейный кроссовер станет первым автомобилем, в основу которого ляжет платформа PPE (Premium Platform Electric) — совместная разработка Audi и Porsche. Кроме того, для новинки заявлена подвинутая матричная оптика второго поколения с персональной «световой подписью».
Q6 e-tron получит персонализированную «световую подпись» — клиенты смогут выбрать рисунок фар и задних фонарей. Фонари состоят из 360-сегментных OLED-панелей, которые способны генерировать новое изображение каждые десять миллисекунд по заданному алгоритму. А спереди у автомобиля оптика с 12 сегментами с регулируемой яркостью, которая тоже создает уникальную «световую подпись».
Сообщается, что продвинутая оптика позволяет «общаться» с другими участниками движения — например, с помощью световой анимации можно предупредить водителя встречного автомобиля об опасности на дороге.
Также стало известно, что Q6 e-tron получит батарею емкостью 100 киловатт-часов, состоящую из 12 модулей. По расчетам Audi, зарядка с 10 до 80 процентов будет занимать менее получаса, а за 10-минутную зарядку можно увеличить запас хода на 250 километров. Без подзарядки Q6 e-tron способен проехать 600 километров.
Для Q6 e-tron заявлены две модификации. Базовая версия оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 375 лошадиных сил. При этом можно кратковременно увеличить отдачу до 396 сил. Более мощный вариант развивает 483 силы и 510 сил — с режимом Boost. Такой электрокар будет разгоняться с места до 100 километров в час примерно за 4,5 секунды.
Серийное производство модели запустят на заводе в Ингольштадте в течение второй половины 2023 года, а премьера Audi Q6 e-tron состоится ближе к концу года.