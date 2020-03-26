В России отзывают кроссоверы Audi из-за трескающихся кресел

В случае, если поперечина потеряет свою целостность, жгут проводов в левом сиденье может повредиться при контакте с острыми краями трещины. Это единственное, чем грозит появление трещин в передним сиденье – его прочность при этом не нарушится. В рамках отзыва на всех автомобилях бесплатно проверят и при необходимости заменят раму спинки водительского кресла.
Для немецкого бренда это первый отзыв в России с начала 2020 года. Осенью 2019 года в сервисы направляли 9469 экземпляров Audi Q5 2017-2019 годов. У кроссоверов может отвалиться накладка колесной арки. Тогда же ремонт потребовался A3 из-за того, что винты крепления корпуса регулятора фаз газораспределения могли ослабнуть, что грозило утечкой.
Всего за прошлый год Росстандарт согласовал 139 отзывных программ, в рамках которых бесплатно починили почти 650 тысяч машин.