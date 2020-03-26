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18:01

В России отзывают кроссоверы Audi из-за трескающихся кресел

Ремонт требуется 246 экземплярам Q7 и Q8

Лиза Будрина
Росстандарт объявил об отзыве 246 кроссоверов Q7 и Q8, реализованных в России с 2019 года по настоящее время. Выяснилось, что на поперечине спинки водительского кресла могут появиться трещины.

В случае, если поперечина потеряет свою целостность, жгут проводов в левом сиденье может повредиться при контакте с острыми краями трещины. Это единственное, чем грозит появление трещин в передним сиденье – его прочность при этом не нарушится. В рамках отзыва на всех автомобилях бесплатно проверят и при необходимости заменят раму спинки водительского кресла.

Для немецкого бренда это первый отзыв в России с начала 2020 года. Осенью 2019 года в сервисы направляли 9469 экземпляров Audi Q5 2017-2019 годов. У кроссоверов может отвалиться накладка колесной арки. Тогда же ремонт потребовался A3 из-за того, что винты крепления корпуса регулятора фаз газораспределения могли ослабнуть, что грозило утечкой.

Всего за прошлый год Росстандарт согласовал 139 отзывных программ, в рамках которых бесплатно починили почти 650 тысяч машин.

Источник: Росстандарт