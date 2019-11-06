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16:07

Audi R8 лишился полного привода и стал дешевле

Купе текущего поколения получило заднеприводную модификацию

© Audi
Компания Audi выводит на рынок заднеприводный суперкар R8, который стоит значительно дешевле варианта с приводом на все четыре колеса. Цены на новинку стартуют от 144 тысяч евро (10,2 миллиона рублей), в то время как за quattro-версию придется заплатить на 22 тысячи больше.

Суперкар R8 с задним приводом предложат в кузове купе и родстер. Переход на монопривод позволил сделать автомобиль легче: масса купе составляет 1595 килограммов, а родстера – 1695 килограммов. Это на 65 и 55 килограммов меньше, чем вариант с четырьмя ведущими колесами.

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Для новой модификации «атмосферник» V10 5.2 дефорсировали с 570 до 540 лошадиных сил. Пару двигателю составляет семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и дифференциалом с механической блокировкой. С такой силовой установкой заднеприводное купе набирает первую «сотню» за 3,7 секунды, а родстер – за 3,8 секунды. Максимальная скорость составляет 320 и 318 километров в час соответственно.

Ранее Audi уже продавала заднеприводный R8 – соответствующая модификация была у модели предыдущего поколения. Однако тогда компания выпустила всего 999 таких автомобилей. На этот раз тираж не ограничен.

По собственной информации «Мотора», с начала года в России было продано всего три экземпляра R8 – два в апреле и еще один – в августе.

Источник: Audi