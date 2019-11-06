Audi R8 лишился полного привода и стал дешевле

Суперкар R8 с задним приводом предложат в кузове купе и родстер. Переход на монопривод позволил сделать автомобиль легче: масса купе составляет 1595 килограммов, а родстера – 1695 килограммов. Это на 65 и 55 килограммов меньше, чем вариант с четырьмя ведущими колесами.
Для новой модификации «атмосферник» V10 5.2 дефорсировали с 570 до 540 лошадиных сил. Пару двигателю составляет семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и дифференциалом с механической блокировкой. С такой силовой установкой заднеприводное купе набирает первую «сотню» за 3,7 секунды, а родстер – за 3,8 секунды. Максимальная скорость составляет 320 и 318 километров в час соответственно.
Ранее Audi уже продавала заднеприводный R8 – соответствующая модификация была у модели предыдущего поколения. Однако тогда компания выпустила всего 999 таких автомобилей. На этот раз тираж не ограничен.
По собственной информации «Мотора», с начала года в России было продано всего три экземпляра R8 – два в апреле и еще один – в августе.