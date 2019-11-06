Audi R8 лишился полного привода и стал дешевле

Ранее Audi уже продавала заднеприводный R8 – соответствующая модификация была у модели предыдущего поколения. Однако тогда компания выпустила всего 999 таких автомобилей. На этот раз тираж не ограничен.

По собственной информации «Мотора», с начала года в России было продано всего три экземпляра R8 – два в апреле и еще один – в августе.