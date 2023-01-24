В Россию вернулся Audi R8: суперкар подорожал вдвое

Новый Audi R8 V10 Performance оценили почти в 25 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге выставил на продажу новый Audi R8 V10 Performance, завезенный в страну по параллельному импорту. Если год назад купе можно было купить за 11,2 миллиона рублей, то сейчас стоимость модели составляет 24,9 миллиона. Причём за такую цену покупатель сможет приобрести суперкар, если оформит кредит и полис каско, а также сдаст свой автомобиль в трейд-ин. В Германии R8 Performance quattro можно купить за 212 000 евро (около 16 миллионов рублей по текущему курсу), а заднеприводный вариант – за 149 000 евро (11 миллионов рублей).