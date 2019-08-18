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20:59

Дрэг-дуэль Audi: старое купе R8 против нового родстера TTS

Суперкар 2008 года выпуска и компактный родстер сразились в трёх заездах

© carwow
Британский сайт Carwow устроил необычное состязание между двумя спорткарами Audi — «заряженным» купе R8 одиннадцатилетней давности и актуальным родстером TTS, пережившем обновление в прошлом году. На вторичном рынке цены на дуэлянтов почти сравнялись: обе машины в Англии можно приобрести за 45 тысяч фунтов стерлингов.

Исходные характеристики близки: обновлённый родстер Audi TTS с 2,0-литровым 310-сильным (400 Нм) турбомотором и «роботом» набирает первую «сотню» за 4,5 секунды. Суперкару 2008 года выпуска с 4,2-литровым V8 мощностью в 430 лошадиных сил, крутящим моментом 430 Нм и механической коробкой передач на тот же разгон требуется 4,6 секунды. У обеих машин полный привод, а дополнительный козырь TTS — на 110 килограмм меньшая масса.

Соперники сразились в трёх дисциплинах: разгоне с места на дистанции в четверть мили, разгоне с хода со скорости в 80 километров в час и тесте тормозов. Чтобы проверить эффективность замедления, спорткары тормозили со скорости в 70 миль в час (113 километров в час) до полной остановки.

По итогам первого заезда на 402 метра две Audi разделили 0,3 секунды, а результаты «брэйк теста» оказались настолько близки, что победителя удалось выявить не сразу...

Источник: carwow