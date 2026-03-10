Audi резко снизила цены на A6L

Для китайского рынка традиционные бренды часто выпускают удлинённые версии моделей — как BMW X3L или Audi Q5L. Всё потому, что в КНР размер машины напрямую влияет на статус. 10 марта FAW-Audi открыла предзаказ на Audi A6L, который на 210 мм длиннее глобальной версии.

Новый Audi A6L базируется на платформе Premium Platform Combustion (PPC), на которой также построен представленный в январе Audi Q5L. Дизайн выполнен в фирменной стилистике: большая решётка радиатора, агрессивные бамперы и острые фары. Сзади — двухъярусные фонари.

Габариты нового Audi A6L: 5142 мм в длину, 1887 мм в ширину и 1464 мм в высоту. По сравнению с зарубежной версией он длиннее на 210 мм, шире на 1 мм и выше на 7 мм. Колёсная база выросла на 127 мм — до 3066 мм. В итоге A6L почти догнал флагманский A8, уступив ему всего 178 мм.

Формально салон Audi A6L пятиместный, но из-за высокого тоннеля сзади комфортно разместятся только четверо. Пассажирам задних сидений полагаются простор, отдельный климат-контроль, разъёмы Type-C, регулируемые спинки и беспроводная зарядка в подлокотнике. Водителю и переднему пассажиру достались три экрана: 11,9-дюймовая приборка, 14,5-дюймовый центральный дисплей и 10,9-дюймовый экран для пассажира.

