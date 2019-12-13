Audi украсила RS-модели в честь 25-летия «заряженного» RS2 Avant

Фирменные четыре кольца, логотипы RS, заднее крыло на TT RS Coupé и корпуса зеркал сделают глянцево-черными; при открытии дверей на асфальт будет проецироваться специальная юбилейная эмблема RS с цифрой «25». Дополнят облик двуцветные колеса серебро/глянцевый антрацит.

Интерьер юбилейных «эр-эсок» выполнят в темных тонах с глубокими синими акцентами. В зависимости от модели для обивки сидений используют комбинацию кожи наппа и алькантары либо перфорированную кожу Valcona — впервые такие кресла оборудованы вентиляцией. Логотипы «25 years» нанесу на кресла, коврики и двери.