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14:22

Audi украсила RS-модели в честь 25-летия «заряженного» RS2 Avant

Для спорткаров предложили юбилейный стайлинг-пакет

Алексей Носаченко
История RS-линейки Audi началась 25 лет назад, когда в модельном ряду компании из Ингольштадта появился «заряженный» универсал RS 2 Avant. В честь юбилея для нынешних «эр-эсок» предложен стайлинг-набор «anniversary package 25 years of RS».

Пакет можно заказать для моделей TT RS Coupé, RS 4 Avant, RS 5 Coupé, RS 5 Sportback, RS 6 Avant и RS 7 Sportback. Он включает в себя окраску кузова насыщенным синим цветом Nogaro Blue, как у RS 2 Avant. В качестве альтернативы предлагаются цвета Mythos Black (черный), Nardo Gray (серый) и Glacier White (белый). Кроме того, такие элементы как вертикальные «лезвия» в переднем бампере, вставки в порогах и диффузоре у RS 4, RS 5, RS 6 и RS 7 будут выкрашены под «матированный алюминий».

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Фирменные четыре кольца, логотипы RS, заднее крыло на TT RS Coupé и корпуса зеркал сделают глянцево-черными; при открытии дверей на асфальт будет проецироваться специальная юбилейная эмблема RS с цифрой «25». Дополнят облик двуцветные колеса серебро/глянцевый антрацит.

Интерьер юбилейных «эр-эсок» выполнят в темных тонах с глубокими синими акцентами. В зависимости от модели для обивки сидений используют комбинацию кожи наппа и алькантары либо перфорированную кожу Valcona — впервые такие кресла оборудованы вентиляцией. Логотипы «25 years» нанесу на кресла, коврики и двери.

Стайлинг-набор «anniversary package 25 years of RS» для TT RS Coupé в Германии обойдется в 9350 евро (650 500 рублей); для RS 4 Avant, RS 5 Coupé и RS 5 Sportback — в 10 900 евро (758 300 рубелй), для RS 6 Avant и RS 7 Sportback — в 14 500 евро (1 009 000 рублей).