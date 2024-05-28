Универсал Audi RS 4 Avant получил спецверсию в честь собственного юбилея

Пятидверка оснащена керамическими тормозами, спортивной выхлопной системой и койловерами RS sport suspension pro с ручными регулировками. Подвеска по сравнению с обычным универсалом занижена на 10 миллиметров, но при желании можно сделать ещё ниже. Заодно здесь стоит дифференциал quattro sport и более жесткие рулевые тяги; обновлен софт коробки передач для более быстрых переключений и увеличен отрицательный развал колес на передней оси. Диски — кованые, диаметром 20 дюймов от RS 4 Avant competition. Шины — Pirelli P Zero Corsa.