Audi выпустит RS5 в эксклюзивном цвете с эффектом хрусталя

В салоне RS5 Panther Edition выделится креслами, обтянутыми тёмной кожей наппа с контрастной прострочкой, чёрными ремнями безопасности с красными вставками, отделкой руля и центральной консоли алькантарой.
В будущем насыщенный фиолетовый оттенок с вкраплениями а-ля чёрный кварц станет доступен на других моделях Audi.
Фото: Car & Driver
Технически RS5 Panther Edition не отличаются от аналогов с обычным салоном и цветовой гаммой: под капотом 2,9-литровый бензиновый V6 с наддувом мощностью 450 лошадиных сил и крутящим моментом 600 Нм. Силовой агрегат работает в паре с 8-диапазонным «автоматом», привод — полный, трансмиссия quattro. С места до 100 километров в час RS5 в пятидверном кузове разгоняется за 3,9 секунды.
Audi обещает выпустить 75 экземпляров RS5 Panther Edition в кузове Sportback и 25 — в кузове купе. Цены с учётом доставки стартуют с 89 тысяч долларов США (около 5,67 миллиона рублей по текущему курсу) — на 13,8 тысячи долларов (около 879 тысяч рублей) больше, чем обычная версия. Спецверсия будет доступна в салонах американских дилеров с декабря.
Для сравнения в России цены на Audi RS5 в кузове купе начинаются с 5 миллионов 885 тысяч рублей, а за ограниченную серию лифтбеков RS5 Sportback придётся выложить 7 миллионов 770 тысяч рублей.