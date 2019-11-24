Audi выпустит RS5 в эксклюзивном цвете с эффектом хрусталя

Audi обещает выпустить 75 экземпляров RS5 Panther Edition в кузове Sportback и 25 — в кузове купе. Цены с учётом доставки стартуют с 89 тысяч долларов США (около 5,67 миллиона рублей по текущему курсу) — на 13,8 тысячи долларов (около 879 тысяч рублей) больше, чем обычная версия. Спецверсия будет доступна в салонах американских дилеров с декабря.

Для сравнения в России цены на Audi RS5 в кузове купе начинаются с 5 миллионов 885 тысяч рублей, а за ограниченную серию лифтбеков RS5 Sportback придётся выложить 7 миллионов 770 тысяч рублей.