Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
18:18

Audi выпустит RS5 в эксклюзивном цвете с эффектом хрусталя

Спецверсия RS5 Panther Edition выйдет тиражом 100 экземпляров

© Carscoops.com
Компания Audi подготовила для американского рынка лимитированную серию RS5 в уникальной тёмно-фиолетовой краске с эффектом чёрного хрусталя. Помимо цвета, спецверсию Panther Edition отличат 20-дюймовые легкосплавные диски, знакомые по европейскому универсалу RS4 Avant, матовый логотип quattro и особое оформление интерьера.

В салоне RS5 Panther Edition выделится креслами, обтянутыми тёмной кожей наппа с контрастной прострочкой, чёрными ремнями безопасности с красными вставками, отделкой руля и центральной консоли алькантарой.

В будущем насыщенный фиолетовый оттенок с вкраплениями а-ля чёрный кварц станет доступен на других моделях Audi.

>
Reload
1 / 3

Фото: Car & Driver

Технически RS5 Panther Edition не отличаются от аналогов с обычным салоном и цветовой гаммой: под капотом 2,9-литровый бензиновый V6 с наддувом мощностью 450 лошадиных сил и крутящим моментом 600 Нм. Силовой агрегат работает в паре с 8-диапазонным «автоматом», привод — полный, трансмиссия quattro. С места до 100 километров в час RS5 в пятидверном кузове разгоняется за 3,9 секунды.

Audi обещает выпустить 75 экземпляров RS5 Panther Edition в кузове Sportback и 25 — в кузове купе. Цены с учётом доставки стартуют с 89 тысяч долларов США (около 5,67 миллиона рублей по текущему курсу) — на 13,8 тысячи долларов (около 879 тысяч рублей) больше, чем обычная версия. Спецверсия будет доступна в салонах американских дилеров с декабря.

Для сравнения в России цены на Audi RS5 в кузове купе начинаются с 5 миллионов 885 тысяч рублей, а за ограниченную серию лифтбеков RS5 Sportback придётся выложить 7 миллионов 770 тысяч рублей.