Тюнеры добавили агрессии дизельному Audi S5 Sportback

Новый блок управления двигателем позволяет повысить производительность трёхлитрового шестицилиндрового турбодизеля EA897 с 347 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента до 384 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента.

Регулируемые пружины ABT позволят уменьшить клиренс в диапазоне от 15 до 40 миллиметров на обеих осях. Кроме того, ходовая часть может быть усилена за счёт фирменных стабилизаторов поперечной устойчивости. Стоковый S5 TDI способен набирать первую «сотню» за 4,9 секунды — чипованный хэтчбек наверняка быстрее, но динамических характеристик доработанного автомобиля ателье не приводит.