Тюнеры добавили агрессии дизельному Audi S5 Sportback

Новый блок управления двигателем позволяет повысить производительность трёхлитрового шестицилиндрового турбодизеля EA897 с 347 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента до 384 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента.
Регулируемые пружины ABT позволят уменьшить клиренс в диапазоне от 15 до 40 миллиметров на обеих осях. Кроме того, ходовая часть может быть усилена за счёт фирменных стабилизаторов поперечной устойчивости. Стоковый S5 TDI способен набирать первую «сотню» за 4,9 секунды — чипованный хэтчбек наверняка быстрее, но динамических характеристик доработанного автомобиля ателье не приводит.
Вмешательство в экстерьер ограничивается заменой штатных колёс на легкосплавные 20-дюймовые диски ABT с низкопрофильными шинами. Отличительной особенностью изделия является вогнутая конструкция ступицы, десятиспицевый рисунок и алмазная окантовка обода.
В качестве демонстрационной модели взяли пятидверный дорестайлинговый лифтбек чёрного цвета, однако тюнинг-кит ABT Sportsline подойдёт ко всем дизельным Audi S5 второго поколения B9. Потенциальные клиенты могут воспользоваться онлайн-конфигуратором на официальном сайте мастерской.