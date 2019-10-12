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14:59

Тюнеры добавили агрессии дизельному Audi S5 Sportback

Ателье ABT Sportsline в штрихах улучшило немецкий пятидверный лифтбек

© ABT Sportsline
Специалисты ABT Sportsline представили доработанную версию европейской Audi S5 Sportback. Комплекс преобразований состоит из чип-тюнинга двигателя, замены штатных пружин на спортивные, установки оригинальных стабилизаторов поперечной устойчивости и кастомных 20-дюймовых литых дисков.

Новый блок управления двигателем позволяет повысить производительность трёхлитрового шестицилиндрового турбодизеля EA897 с 347 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента до 384 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента.

Регулируемые пружины ABT позволят уменьшить клиренс в диапазоне от 15 до 40 миллиметров на обеих осях. Кроме того, ходовая часть может быть усилена за счёт фирменных стабилизаторов поперечной устойчивости. Стоковый S5 TDI способен набирать первую «сотню» за 4,9 секунды — чипованный хэтчбек наверняка быстрее, но динамических характеристик доработанного автомобиля ателье не приводит.

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Вмешательство в экстерьер ограничивается заменой штатных колёс на легкосплавные 20-дюймовые диски ABT с низкопрофильными шинами. Отличительной особенностью изделия является вогнутая конструкция ступицы, десятиспицевый рисунок и алмазная окантовка обода.

В качестве демонстрационной модели взяли пятидверный дорестайлинговый лифтбек чёрного цвета, однако тюнинг-кит ABT Sportsline подойдёт ко всем дизельным Audi S5 второго поколения B9. Потенциальные клиенты могут воспользоваться онлайн-конфигуратором на официальном сайте мастерской.