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10:18

Новый Audi S6 получил бензиновый турбомотор

Новая модификация предназначена в первую очередь для США

Компания Audi представила седан S6 с бензиновым двигателем. В Европе модель уже продается, но с дизелем, а новинка предназначена для рынков Азии, Ближнего Востока и Северной Америки.

На смену прежней связке четырехлитрового V8 с роботизированной трансмиссией пришла новая установка: шестицилиндровый бензиновый агрегат объемом 2,9 литра с электронаддувом, двумя турбокомпрессорами и дополнительной 48-вольтовой электросетью.

Мощность двигателя составляет 450 лошадиных сил и 460 Нм крутящего момента. Он сочетается с восьмидианазонной автоматической коробкой и системой полного привода quattro с центральным самоблокирующимся дифференциалом. Последний в стандартном режиме распределяет тягу между осями в соотношении 40:60 в пользу задних колес. В качестве опции можно заказать активный задний дифференциал, полноуправляемое шасси и адаптивную подвеску.

«Заряженный» вариант RS6 от Audi Sport

Такой Audi S6 набирает первую «сотню» за 4,4 секунды, что на 0,6 секунды быстрее дизельной модификации для Европы.

Европейцам доступны машины с трехлитровой 349-сильной дизельной «шестеркой» с турбонаддувом, электрическим компрессором, стартер-генератором и 48-вольтовой бортовой электрической сетью. Она сочетается с тем же «автоматом» и постоянным полным приводом, что и американский вариант S6. Цены В США стартуют от 73 900 долларов против 76 500 евро за S6 с дизелем.

Источник: Audi USA