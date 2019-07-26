Новый Audi S6 получил бензиновый турбомотор

На смену прежней связке четырехлитрового V8 с роботизированной трансмиссией пришла новая установка: шестицилиндровый бензиновый агрегат объемом 2,9 литра с электронаддувом, двумя турбокомпрессорами и дополнительной 48-вольтовой электросетью.
Мощность двигателя составляет 450 лошадиных сил и 460 Нм крутящего момента. Он сочетается с восьмидианазонной автоматической коробкой и системой полного привода quattro с центральным самоблокирующимся дифференциалом. Последний в стандартном режиме распределяет тягу между осями в соотношении 40:60 в пользу задних колес. В качестве опции можно заказать активный задний дифференциал, полноуправляемое шасси и адаптивную подвеску.
Такой Audi S6 набирает первую «сотню» за 4,4 секунды, что на 0,6 секунды быстрее дизельной модификации для Европы.
Европейцам доступны машины с трехлитровой 349-сильной дизельной «шестеркой» с турбонаддувом, электрическим компрессором, стартер-генератором и 48-вольтовой бортовой электрической сетью. Она сочетается с тем же «автоматом» и постоянным полным приводом, что и американский вариант S6. Цены В США стартуют от 73 900 долларов против 76 500 евро за S6 с дизелем.