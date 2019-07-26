Новый Audi S6 получил бензиновый турбомотор

Такой Audi S6 набирает первую «сотню» за 4,4 секунды, что на 0,6 секунды быстрее дизельной модификации для Европы.

Европейцам доступны машины с трехлитровой 349-сильной дизельной «шестеркой» с турбонаддувом, электрическим компрессором, стартер-генератором и 48-вольтовой бортовой электрической сетью. Она сочетается с тем же «автоматом» и постоянным полным приводом, что и американский вариант S6. Цены В США стартуют от 73 900 долларов против 76 500 евро за S6 с дизелем.