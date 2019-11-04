Тюнеры превратили Audi SQ8 в самую мощную дизельную легковушку

Отдача наддувной дизельной «восьмёрки» объёмом 4,0 литра с двумя турбокомпрессорами и электрическим нагнетателем после доводки ABT увеличилась с 435 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента до 520 лошадиных сил и 970 Нм крутящего момента. Модернизированный турбодизель позволяет 2,5-тонному SQ8 ABT набирать первую «сотню» за 4,45 секунды — на 0,35 секунды быстрее оригинальной модели. Максимальная скорость по-прежнему ограничена на отметке 250 километров в час.
По характеристикам турбомотор Audi V8 4.0 почти дотянулся до могучего предшественника V12 6.0 (500 лошадиных сил, 1000 Нм крутящего момента), который устанавливался на Audi Q7 V12 TDI в 2008-2012 годах.
Фото: Auditography
Внешне SQ8 от ABT выделяется расширителями колёсных арок, развитой «губой» переднего бампера, новым диффузором, патрубками выхлопной системы увеличенного диаметра и перенастроенной подвеской. Отдельный штрих — кастомные низкопрофильные 23-дюймовые колёса. Обычный SQ8 «обут» в 21-дюймовые покрышки.
По характеристикам Audi SQ8 от ABT явно будет близка к бензиновой топ-версии RS Q8, дебют которой ожидается на автосалоне в Лос-Анджелесе. Вероятно, Audi RS Q8 получит 600-сильный бензоэлектрический V8, знакомый по новой RS6.