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23:23

Тюнеры превратили Audi SQ8 в самую мощную дизельную легковушку

Ателье ABT форсировало купеобразный кроссовер Audi

© Auditography
Тюнинг-мастерская ABT Sportsline выпустила модернизированную версию «заряженного» вседорожника Audi SQ8. Кроссовер отличился новым аэродинамическим обвесом, уменьшенным клиренсом, 23-дюймовыми колёсными дисками и форсированным до 520 лошадиных сил двигателем.

Отдача наддувной дизельной «восьмёрки» объёмом 4,0 литра с двумя турбокомпрессорами и электрическим нагнетателем после доводки ABT увеличилась с 435 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента до 520 лошадиных сил и 970 Нм крутящего момента. Модернизированный турбодизель позволяет 2,5-тонному SQ8 ABT набирать первую «сотню» за 4,45 секунды — на 0,35 секунды быстрее оригинальной модели. Максимальная скорость по-прежнему ограничена на отметке 250 километров в час.

По характеристикам турбомотор Audi V8 4.0 почти дотянулся до могучего предшественника V12 6.0 (500 лошадиных сил, 1000 Нм крутящего момента), который устанавливался на Audi Q7 V12 TDI в 2008-2012 годах.

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Фото: Auditography

Внешне SQ8 от ABT выделяется расширителями колёсных арок, развитой «губой» переднего бампера, новым диффузором, патрубками выхлопной системы увеличенного диаметра и перенастроенной подвеской. Отдельный штрих — кастомные низкопрофильные 23-дюймовые колёса. Обычный SQ8 «обут» в 21-дюймовые покрышки.

По характеристикам Audi SQ8 от ABT явно будет близка к бензиновой топ-версии RS Q8, дебют которой ожидается на автосалоне в Лос-Анджелесе. Вероятно, Audi RS Q8 получит 600-сильный бензоэлектрический V8, знакомый по новой RS6.