Тюнеры превратили Audi SQ8 в самую мощную дизельную легковушку

Отдача наддувной дизельной «восьмёрки» объёмом 4,0 литра с двумя турбокомпрессорами и электрическим нагнетателем после доводки ABT увеличилась с 435 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента до 520 лошадиных сил и 970 Нм крутящего момента. Модернизированный турбодизель позволяет 2,5-тонному SQ8 ABT набирать первую «сотню» за 4,45 секунды — на 0,35 секунды быстрее оригинальной модели. Максимальная скорость по-прежнему ограничена на отметке 250 километров в час.