Мощность Audi TT RS увеличили на 15 процентов, не потеряв гарантии

На все детали ABT распространяется гарантия 4 года или 160 тысяч километров. Для сравнения гарантийные обязательства Audi на модели, продаваемые на российском рынке — 2 года без ограничения пробега или 4 года, до достижения общего пробега 120 тысяч километров.

Поставки Audi TT в Россию прекратились в 2017 году из-за необходимости внедрения системы ЭРА-ГЛОНАСС.