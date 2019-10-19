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19:59

Мощность Audi TT RS увеличили на 15 процентов, не потеряв гарантии

Ателье ABT подготовило локальный пакет улучшений для «заряженного» купе

© ABT Sportsline
Немецкая мастерская ABT Sportsline выпустила тюнинг-комплект для актуального спорткара Audi TT RS. Доработки включают в себя чип-тюнинг двигателя, замену выхлопной системы, колёсных дисков и добавление аэродинамических элементов. На доработанные узлы распространяется четырёхлетняя гарантия.

Внешне Audi TT RS от ABT выделяется парой сдвоенных патрубков выхлопной системы из нержавеющей стали, 19- или 20-дюймовыми колёсными дисками чёрного цвета, новым диффузором, кастомным передним сплиттером и дополнительными дефлекторами.

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Настройка электронного блока управления двигателем позволяет мастерам ABT увеличить производительность пятицилиндрового 2,5-литрового турбомотора с 400 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента до 460 лошадиных сил и 528 Нм крутящего момента. Изменение обратимо, так как механического вмешательства в силовой агрегат не требуется.

На все детали ABT распространяется гарантия 4 года или 160 тысяч километров. Для сравнения гарантийные обязательства Audi на модели, продаваемые на российском рынке — 2 года без ограничения пробега или 4 года, до достижения общего пробега 120 тысяч километров.

Поставки Audi TT в Россию прекратились в 2017 году из-за необходимости внедрения системы ЭРА-ГЛОНАСС.