Мощность Audi TT RS увеличили на 15 процентов, не потеряв гарантии

Внешне Audi TT RS от ABT выделяется парой сдвоенных патрубков выхлопной системы из нержавеющей стали, 19- или 20-дюймовыми колёсными дисками чёрного цвета, новым диффузором, кастомным передним сплиттером и дополнительными дефлекторами.
Настройка электронного блока управления двигателем позволяет мастерам ABT увеличить производительность пятицилиндрового 2,5-литрового турбомотора с 400 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента до 460 лошадиных сил и 528 Нм крутящего момента. Изменение обратимо, так как механического вмешательства в силовой агрегат не требуется.
На все детали ABT распространяется гарантия 4 года или 160 тысяч километров. Для сравнения гарантийные обязательства Audi на модели, продаваемые на российском рынке — 2 года без ограничения пробега или 4 года, до достижения общего пробега 120 тысяч километров.
Поставки Audi TT в Россию прекратились в 2017 году из-за необходимости внедрения системы ЭРА-ГЛОНАСС.