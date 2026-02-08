Audi возродит свою самую странную модель

Автомобиль сохранит компактные пропорции и короткий передний свес, однако его дизайн будет выполнен в более спокойной и простой манере, без экспериментальных решений. По своему позиционированию новый A2 должен занять нишу между нынешними моделями A1 и Q2, которые в будущем планируется вывести из линейки.

Вопреки первоначальным планам, для создания модели была выбрана не новая архитектура концерна, а уже хорошо зарекомендовавшая себя платформа MEB, которая также используется на Volkswagen ID.3. Эта платформа предполагает задний привод и возможность установки аккумуляторных батарей емкостью до 79 кВт·ч. Мощность силовой установки может достигать 282 л.с. Благодаря обтекаемому кузову запас хода нового A2 обещает составить около 595 км.

Ожидается, что премьера новинки состоится до конца 2026 года, а старт продаж намечен на начало следующего. Ориентировочная цена электромобиля составит около 3 млн рублей в пересчете на российские деньги.

Audi A2 выпускался с 1999 по 2005 год. Хетчбэк известен не только дизайном, но и инновационной конструкцией, в которой широко применялся алюминий, однако эта модель для Audi стала рыночной неудачей.