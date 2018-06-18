В Сеть слили официальные фотографии хэтчбека следующего поколения

Пульс

Внешность нового Audi A1 перестала быть секретом

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18 июня 2018

Бельгийский сайт Autotijd опубликовал первые официальные фотографии хэтчбека Audi A1 нового поколения. Ожидается, что официальный дебют модели состоится уже вечером 18 июня.

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Как сообщалось ранее, следующая «единичка» сменит платформу – хэтчбек теперь будет построен на модульном шасси MQB. Как и A3, модель лишится трехдверной модификации и станет выпускаться только в виде пятидверки, при этом само сборочное производство перенесут из Бельгии на испанский завод Seat.

На снимках новинка показана в двух модификациях: 35 TSI и 40 TSI, причем обе со спорт-пакетом S Line. Детальной информации о гамме двигателей пока нет, однако предполагается, что хэтчбек будет предлагаться со 116-сильным трехцилиндровым мотором объемом один литр и 150-сильной «четверкой» 1.5.

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Также ожидается появление «заряженной» модификации S1 с полным приводом и двигателем, выдающим около 250 сил.

Публичная премьера новинки пройдет на октябрьском моторшоу в Париже.

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Фото с сайта autotijd.be
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