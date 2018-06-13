Audi впервые показала новый хэтчбек A1

Компания Audi опубликовала первый тизер компактного хэтчбека A1 следующего поколения. Судя по короткому видео, автомобиль получит сенсорный дисплей мультимедийной системы, на котором можно будет рисовать и писать. В ролике написано: «Барселона». Это, возможно, означает место премьеры новой модели.

Следующий Audi A1 построят на модульной платформе MQB. Модель, как ожидается, лишится трехдверной модификации (как и A3) и будет выпускаться только в пятидверном кузове. Также, вероятно, производство перенесут из Бельгии на завод Seat в испанском Мартореле.

Сейчас компактный хэтчбек предлагается с двигателем объемом один литр, который доступен в 80- и 95-сильных версиях, а также с 1,4-литровым агрегатом, выдающим 125 лошадиных сил. Кроме того, у модели есть вариант S1. Он комплектуется 231-сильным двухлитровым турбомотором, который позволяет машине набирать «сотню» за 5,8 секунды.

Детальной информации о технической начинке модели нового поколения, пока нет.