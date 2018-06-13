Модель следующего поколения получит экран, на котором можно рисовать

Пульс

Audi впервые показала новый хэтчбек A1

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13 июня 2018

Компания Audi опубликовала первый тизер компактного хэтчбека A1 следующего поколения. Судя по короткому видео, автомобиль получит сенсорный дисплей мультимедийной системы, на котором можно будет рисовать и писать. В ролике написано: «Барселона». Это, возможно, означает место премьеры новой модели.

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Следующий Audi A1 построят на модульной платформе MQB. Модель, как ожидается, лишится трехдверной модификации (как и A3) и будет выпускаться только в пятидверном кузове. Также, вероятно, производство перенесут из Бельгии на завод Seat в испанском Мартореле.

Сейчас компактный хэтчбек предлагается с двигателем объемом один литр, который доступен в 80- и 95-сильных версиях, а также с 1,4-литровым агрегатом, выдающим 125 лошадиных сил. Кроме того, у модели есть вариант S1. Он комплектуется 231-сильным двухлитровым турбомотором, который позволяет машине набирать «сотню» за 5,8 секунды.

Детальной информации о технической начинке модели нового поколения, пока нет.

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